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إلغاء العزل الصحي على لاعبي المنتخب الألماني

Time منذ ساعة
Views 1364
إلغاء العزل الصحي على لاعبي المنتخب الألماني

وكالات (صدى):
أعلن الإتحاد الألماني لكرة القدم إعفاء جميع اللاعبين الدوليين المنضمين لصفوف المنتخب من العزل الصحي حتى وإن كانوا قادمين من دول تفشي بها الفيروس .

وفي المقابل سيكتفي إتحاد الكرة الألماني بإجراء إختبارات فحص كورونا على أن ينتظر اللاعب ساعة واحدة لمعرفة نتيجة الفحص ومن ثم الإنضمام للتدريبات إذا كانت النتيجة سلبية .

وبناءً على ذلك سينطبق القرار على اللاعبين توني كروس نجم ريال مدريد وجوليان دراكسلر وثيلو كيرير نجمي باريس سان جيرمان رغم أن إسبانيا وفرنسا من أكثر الدول التي تفشي بها المرض .

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أحدث التعليقات

عمر
طيب الله رجاكم
عمر
طيب الله رجاكم
عمر
خيب الله رجاك ومسعيكم واشغلكم
عبدالعزيز
للتصحيح هؤلاء عندهم خرافات وطقوس حيث يحتفلون فراحاً وطرباً بيوم عاشوراء عكس الشيعة فهم حزينون بهذا اليوم وهو ذكرى مقتل الحسين حفيد النبي محمد
زاير
دولة السودان مناطق تغرق من فيضان مياه نهر النيل وهناك مناطق جافه تعاني القحطا و ندرت الماء في شرق الجمهورية تحتاج الي تحويل الفايض اليها لتنمو و تزدهر .

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