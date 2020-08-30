إلغاء العزل الصحي على لاعبي المنتخب الألماني

وكالات (صدى):
أعلن الإتحاد الألماني لكرة القدم إعفاء جميع اللاعبين الدوليين المنضمين لصفوف المنتخب من العزل الصحي حتى وإن كانوا قادمين من دول تفشي بها الفيروس .
وفي المقابل سيكتفي إتحاد الكرة الألماني بإجراء إختبارات فحص كورونا على أن ينتظر اللاعب ساعة واحدة لمعرفة نتيجة الفحص ومن ثم الإنضمام للتدريبات إذا كانت النتيجة سلبية .
وبناءً على ذلك سينطبق القرار على اللاعبين توني كروس نجم ريال مدريد وجوليان دراكسلر وثيلو كيرير نجمي باريس سان جيرمان رغم أن إسبانيا وفرنسا من أكثر الدول التي تفشي بها المرض .