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التأمينات الإجتماعية: 22 خدمة تقدم دون مراجعة الفرع

Time منذ ساعة
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التأمينات الإجتماعية: 22 خدمة تقدم دون مراجعة الفرع

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتامينات الإجتماعية بأن هناك بعض الأعمال يمكن إنجازها من المنزل، دون مراجعة الفرع وهذة الخدمات يصل عددها إلى 22 خدمة.

وأوضحت المؤسسة بأن هذة الخدمات هي استرداد الرصيد الدائن للمنشأة المنتهي نشاطها، وإعتماد تسجيل مشترك من القبائل النازحة أو الوافد الخاص، وتغيير مالك المنشأة وتغيير فرع إلى مركز رئيس المنشأة، وتعديل تاريخ خضوع المنشأة للأخطار المهنية وتعديل بيانات المشترك، وتقسيط مديونية منشأة.

وتابعت المؤسسة طلب الإعفاء من غرامات التأخير، إعادة المبالغ المدينة، وتحويل الرصيد الدائن بين فروع المنشأة وتعديل تغطية مشترك إنهاء نشاط منشأة وتفعيل حساب التأمينات أون لاين للمنشاة وتغيير المشرف للشركات وتعديل بيانات المنشأة وتفعيل المنشآت الجديدة وإصدار شهادة منشأة لديها تقسيط مديونية، وإصدار شهادة لمنشأة منتهية النشاط، وتعديل تاريخ الأخطار المهنية والإعتراض على قرار المخالفة.

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أحدث التعليقات

عمر
طيب الله رجاكم
عمر
طيب الله رجاكم
عمر
خيب الله رجاك ومسعيكم واشغلكم
عبدالعزيز
للتصحيح هؤلاء عندهم خرافات وطقوس حيث يحتفلون فراحاً وطرباً بيوم عاشوراء عكس الشيعة فهم حزينون بهذا اليوم وهو ذكرى مقتل الحسين حفيد النبي محمد
زاير
دولة السودان مناطق تغرق من فيضان مياه نهر النيل وهناك مناطق جافه تعاني القحطا و ندرت الماء في شرق الجمهورية تحتاج الي تحويل الفايض اليها لتنمو و تزدهر .

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