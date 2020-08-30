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"بنده للتجزئة" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1607
"بنده للتجزئة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة بنده للتجزئة باب التقديم على وظائف شاغرة لحمل الكفاءة فما فوق ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1-أخصائي التسويق ويُشترط : درجة البكالوريوس في " التسويق ، وإدارة العلامة التجارية " ، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال له صلة .

التقديم : هنا

2-مساعد إدارة القسم ، ويشترط : درجة البكالوريوس في " إدارة الأعمال ، والهندسة الصناعية ، إجادة الحاسب الآلي وخاصة برنامج " أوفيس " ، ولا يشترط الخبرة .

التقديم :هنا

3-موظف خدمة أجبان عدد 3 وظائف ، ويشتر شهادة الثانوية العامة فما فوق وخبرة لا تقل عن سنة في منتجات الأجبان .

التقديم :هنا

4-رجل أمن ويشترط : الشهادة المتوسطة " الكفءة " فما فوق ، إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ، ولا يشترط الخبرة .

التقديم : هنا

وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد 11 / 1/ 1442 هـ ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب .

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أحدث التعليقات

عمر
طيب الله رجاكم
عمر
طيب الله رجاكم
عمر
خيب الله رجاك ومسعيكم واشغلكم
عبدالعزيز
للتصحيح هؤلاء عندهم خرافات وطقوس حيث يحتفلون فراحاً وطرباً بيوم عاشوراء عكس الشيعة فهم حزينون بهذا اليوم وهو ذكرى مقتل الحسين حفيد النبي محمد
زاير
دولة السودان مناطق تغرق من فيضان مياه نهر النيل وهناك مناطق جافه تعاني القحطا و ندرت الماء في شرق الجمهورية تحتاج الي تحويل الفايض اليها لتنمو و تزدهر .

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