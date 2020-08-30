"بنده للتجزئة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة بنده للتجزئة باب التقديم على وظائف شاغرة لحمل الكفاءة فما فوق ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1-أخصائي التسويق ويُشترط : درجة البكالوريوس في " التسويق ، وإدارة العلامة التجارية " ، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال له صلة .
التقديم : هنا
2-مساعد إدارة القسم ، ويشترط : درجة البكالوريوس في " إدارة الأعمال ، والهندسة الصناعية ، إجادة الحاسب الآلي وخاصة برنامج " أوفيس " ، ولا يشترط الخبرة .
التقديم :هنا
3-موظف خدمة أجبان عدد 3 وظائف ، ويشتر شهادة الثانوية العامة فما فوق وخبرة لا تقل عن سنة في منتجات الأجبان .
التقديم :هنا
4-رجل أمن ويشترط : الشهادة المتوسطة " الكفءة " فما فوق ، إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ، ولا يشترط الخبرة .
التقديم : هنا
وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد 11 / 1/ 1442 هـ ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب .