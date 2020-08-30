قطر تخفض أجور العمال إلى 1000 ريالا

ماجد القزيز (صدى):
يواصل تميم بن حمد في الضغط على العمال واستغلالهم وإهدار حقوقهم؛ حيث أصدر مرسوما، اليوم الأحد، بقانون رقم 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004.
وفي السياق نفسه، تضمن المرسوم القانون رقم 17 لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل؛ حيث تم تخفيض أجور العمال إلى 1000 ريالًا.
وانتقدت تقارير المنظمات الدولية، النظام القطري فيما يتعلق بحقوق العمالة المهاجرة، وذلك بتكرار الانتهاكات بحقهم، والاستيلاء على رواتبهم وتركهم فى العمل فى ظروف قاسية.
وكشفت منظمة "هيومن رايتس" في أحدث تقاريرها، أن الدوحة لم تنفذ وعودها بإصلاحات أساسية لحماية العمال، قائلة أن أصحاب أعمال في قطر تذرعوا بالجائحة لوقف الأجور، كما أن قطر لم تنفذ التزامها أمام "منظمة العمل الدولية" في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل.