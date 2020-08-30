الأعداد السابقة للصحيفة

"ضاحي خلفان " يكشف سر تحول تركيا لإقامة علاقات مع الجماعات الإرهابية بدلاً من الدول

Time منذ ساعتين
Views 1553
Comment 1
"ضاحي خلفان " يكشف سر تحول تركيا لإقامة علاقات مع الجماعات الإرهابية بدلاً من الدول

أبوظبي (صدى):
كشف الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الأهداف الخبيثة للمخطط التركي وراء إشعال الأزمات الخارجية في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد تركيا من التأرجح وسط غضب الرأي العام المحلي والعالمي .

وتساءل " خلفان " قائلاً : كيف تحولت تركيا في عهد اردوغان من دولة تقيم علاقات مع الدول الى دولة تقيم علاقات مع الارهابيين ؟

وقال : أردوغان يريد ان يصرف النظر عن قضاياه الداخلية ويحاول جاهداً أن يصنع أزمة خارج تركيا ليشغل الداخل عن ازمته الداخلية..

وأكد " خلفان " أن هذا الأسلوب سياسة متبعة في كثير من النظم الفاسدة وهو ما يسمى "ادارة الأزمة بإفتعال ازمة اخرى" ، مؤكداً أنه بسقوط اردوغان ستقام ضده قضايا من كل اللذين زج بهم ظلما في السجون.

وشهدت الآونة الأخيرة استمرار غاشم للتدخل التركي في دول المنطقة لتحقيق الوهم العثماني وإستغلال الأزمات السياسية للمكاسب الغير مشروعة واستباحة الثروات تارة في سوريا وتارة في ليبيا فضلاً عن دعم محاولات إسقاط الدول العربية الرافضة لتلك الأطماع والتعاون التركي مع الميلشيات الإرهابية .

Time واتساب

أحدث التعليقات

عمر
طيب الله رجاكم
عمر
طيب الله رجاكم
عمر
خيب الله رجاك ومسعيكم واشغلكم
عبدالعزيز
للتصحيح هؤلاء عندهم خرافات وطقوس حيث يحتفلون فراحاً وطرباً بيوم عاشوراء عكس الشيعة فهم حزينون بهذا اليوم وهو ذكرى مقتل الحسين حفيد النبي محمد
زاير
دولة السودان مناطق تغرق من فيضان مياه نهر النيل وهناك مناطق جافه تعاني القحطا و ندرت الماء في شرق الجمهورية تحتاج الي تحويل الفايض اليها لتنمو و تزدهر .

أخر الأخبار

عروس تمنع أصحاب الأسنان الصفراء من حضور حفل زفافها
عروس تمنع أصحاب الأسنان الصفراء من حضور حفل زفافها
Time منذ 7 دقائق Views 192
4 خطوات للحفاظ على إطار السيارة من التلف
4 خطوات للحفاظ على إطار السيارة من التلف
Time منذ 7 دقائق Views 1085
صندوق الإستثمارات العامة يطرح وظيفة جديدة
صندوق الإستثمارات العامة يطرح وظيفة جديدة
Time منذ 13 دقيقة Views 1248
شاهد.. بيرو تفخر بإرادة كاريلو بعد حسم لقب دوري المحترفين
شاهد.. بيرو تفخر بإرادة كاريلو بعد حسم لقب دوري المحترفين
Time منذ 16 دقيقة Views 1329
"البيئة": سنعمل على ترقيم جميع الإبل المسجلة خلال الـ3 أشهر المقبلة
"البيئة": سنعمل على ترقيم جميع الإبل المسجلة خلال الـ3 أشهر المقبلة
Time منذ 22 دقيقة Views 1285
ستيني يخلع ضرسه بنفسه بمساعدة أصدقائه
ستيني يخلع ضرسه بنفسه بمساعدة أصدقائه
Time منذ 23 دقيقة Views 205
أزمة تواجه الاتحاد قبل لقاءه مع نظيره الفتح
أزمة تواجه الاتحاد قبل لقاءه مع نظيره الفتح
Time منذ 27 دقيقة Views 1546
متحدث الموارد البشرية: استمرار تعليق العمل بالبصمة
متحدث الموارد البشرية: استمرار تعليق العمل بالبصمة
Time منذ 31 دقيقة Views 1349
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
Time منذ 38 دقيقة Views 1411
مكة تواصل تسجيل أعلى مدينة بالمملكة إصابة بكورونا
مكة تواصل تسجيل أعلى مدينة بالمملكة إصابة بكورونا
Time منذ 43 دقيقة Views 1328