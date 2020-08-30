"ضاحي خلفان " يكشف سر تحول تركيا لإقامة علاقات مع الجماعات الإرهابية بدلاً من الدول

أبوظبي (صدى):
كشف الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الأهداف الخبيثة للمخطط التركي وراء إشعال الأزمات الخارجية في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد تركيا من التأرجح وسط غضب الرأي العام المحلي والعالمي .
وتساءل " خلفان " قائلاً : كيف تحولت تركيا في عهد اردوغان من دولة تقيم علاقات مع الدول الى دولة تقيم علاقات مع الارهابيين ؟
وقال : أردوغان يريد ان يصرف النظر عن قضاياه الداخلية ويحاول جاهداً أن يصنع أزمة خارج تركيا ليشغل الداخل عن ازمته الداخلية..
وأكد " خلفان " أن هذا الأسلوب سياسة متبعة في كثير من النظم الفاسدة وهو ما يسمى "ادارة الأزمة بإفتعال ازمة اخرى" ، مؤكداً أنه بسقوط اردوغان ستقام ضده قضايا من كل اللذين زج بهم ظلما في السجون.
وشهدت الآونة الأخيرة استمرار غاشم للتدخل التركي في دول المنطقة لتحقيق الوهم العثماني وإستغلال الأزمات السياسية للمكاسب الغير مشروعة واستباحة الثروات تارة في سوريا وتارة في ليبيا فضلاً عن دعم محاولات إسقاط الدول العربية الرافضة لتلك الأطماع والتعاون التركي مع الميلشيات الإرهابية .