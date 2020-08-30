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الهيئة العامة للأوقاف تقدم 20 منحة دراسية

Time منذ 3 ساعات
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الهيئة العامة للأوقاف تقدم 20 منحة دراسية

الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف اليوم عن تقديمها 20 منحة دراسية في برنامج ماجستير إدارة واقتصاديات الأوقاف ضمن برنامج استدامة وتمكين بالشراكة مع جامعة الملك عبد العزيز.

ويسعى البرنامج الذي أعده معهد الاقتصاد الإسلامي بالشراكة مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز إلى تأهيل وتأسيس العاملين في قطاع الأوقاف على أسس علمية في جوانب متعددة، منها: الفقهية، والاقتصادية، والإدارية، والقانونية، وغيرها، مما يشكل مخرجات مكتسبة للمهارات النظرية والتطبيقية اللازمة لإنشاء وحوكمة الكيانات الوقفية، التي تتناسب مع توجهات الهيئة العامة للأوقاف في رؤيتها للقطاع وأدواره التنموية في رؤية المملكة 2030.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب المنضمّين بالمعارف الضرورية للعمل في الأوقاف، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات البحثية اللازمة لتحليل المشكلات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الوقفي واقتراح الحلول المناسبة، كما يتم توجيه الدراسات والأبحاث طيلة مدة الدراسة لبرامج تطوير قطاع الأوقاف في المملكة وتفعيلها بالشكل الذي يحقق مستهدفات التنمية.

وتأتي هذه المبادرة الأولى من نوعها ضمن مسار التمكين في برنامج استدامة وتمكين الذي افتتحنه الهيئة العامة للأوقاف في وقت سابق، الهادف إلى تحقيق القطاع الوقفي لأثر أعمق من خلال تطوير العاملين في القطاع ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم في جميع المجالات ذات العلاقة، مما يسهم في صناعة قطاع وقفي متين يرفع من إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

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أحدث التعليقات

عمر
طيب الله رجاكم
عمر
طيب الله رجاكم
عمر
خيب الله رجاك ومسعيكم واشغلكم
عبدالعزيز
للتصحيح هؤلاء عندهم خرافات وطقوس حيث يحتفلون فراحاً وطرباً بيوم عاشوراء عكس الشيعة فهم حزينون بهذا اليوم وهو ذكرى مقتل الحسين حفيد النبي محمد
زاير
دولة السودان مناطق تغرق من فيضان مياه نهر النيل وهناك مناطق جافه تعاني القحطا و ندرت الماء في شرق الجمهورية تحتاج الي تحويل الفايض اليها لتنمو و تزدهر .

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