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تشكيلة الإتحاد المتوقعة أمام الفتح والموعد والقنوات الناقلة للمباراة اليوم

Time منذ ساعة
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تشكيلة الإتحاد المتوقعة أمام الفتح والموعد والقنوات الناقلة للمباراة اليوم

ماجد محمد (صدى):
تترقب الجماهير الرياضية اليوم الأحد لقاء الإتحاد أمام الفتح ضمن الجولة الـ 28 من دوري المحترفين .

وسيلتقي الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ، فيما أكدت مصادر التشكيلة المرجحة لـ"العميد " اليوم .

وأكدت أن حارس المرمي هو مارسيلو غروهي ، أما الدفاع يمثله حمدان الشمراني ، زياد الصحفي ، وبرونو أوفيني ، وسعود عبدالحميد ، وفي الوسط عبدالإله المالكي ،وكريم الأحمدي، ورومارينيو ،وفهد المولد ،و عبدالعزيز البيشي ، وفي الهجوم ويلفريد بوني.

وستنطلق المباراة في تمام الـ06:40 بتوقيت الرياض وتذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD .

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
غصباً عنك وعن شلة زميره يا مسيلمة الكذاب وراعي بوس الأيادي والأكتاف..! شكلهم قطعو عنك المصروف يا مفلس أخلاقياً وذهنياً وعندك مرض أسمة اكذب نسأل السلامة..! بالله كيف شكلك وأهلك يناظرون الناس وهي تحتقرك بكل معاني الإحتقار لأنك إانسان تافه ولا ترتبط بالإعلام المهني الرياضي وغيره لا من قريب ولا من بعيد..! مجرد جاهل وشهادتك ما تعدت المتوسطة ومهمتك قول الكذب وتعتيم الجقائق لحساب مصالح شخصية فقط.؟ّ! وكل معلوماتك تاخذها عن طريق ال SMS أو الواتس مجرد بوووووووووووووووق كبير يا يبو خرقة وميداليات الفالح.! من جد الي سماكم فريق ابو قرنبع.. إتسااااان مكروه من الإعلاميين أجمع لأنة جاهل وسفية وما عندع إلا المبزرة والتدليس والكذب. هزلت ورب البيت أطول دوري إستثنائي + بطولة دوري أبطال اسيا + رابع العالم في موسم واحد يا نكره.!
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
عبدالله ال عبدالله
اكيييد الاقربون اولى بالمعروف الخوال الخوال الخوال والولاء لهم .والا الشعب السعودي بلعنة تلعنه .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ليش رتفعت زياده احنا بلقى ماجت
ابراهيم
مبروك اللزعيم سيد آسيا

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