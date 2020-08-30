تشكيلة الإتحاد المتوقعة أمام الفتح والموعد والقنوات الناقلة للمباراة اليوم

ماجد محمد (صدى):
تترقب الجماهير الرياضية اليوم الأحد لقاء الإتحاد أمام الفتح ضمن الجولة الـ 28 من دوري المحترفين .
وسيلتقي الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ، فيما أكدت مصادر التشكيلة المرجحة لـ"العميد " اليوم .
وأكدت أن حارس المرمي هو مارسيلو غروهي ، أما الدفاع يمثله حمدان الشمراني ، زياد الصحفي ، وبرونو أوفيني ، وسعود عبدالحميد ، وفي الوسط عبدالإله المالكي ،وكريم الأحمدي، ورومارينيو ،وفهد المولد ،و عبدالعزيز البيشي ، وفي الهجوم ويلفريد بوني.
وستنطلق المباراة في تمام الـ06:40 بتوقيت الرياض وتذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD .