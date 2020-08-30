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أمن الطرق: يجب إفساح الطريق لمركبات الطوارئ
منذ ساعة
1557
الرياض (صدى):
أوضح أمن الطرق بأنه يجب على الجميع إفساح الطريق لمركبات الطوارئ خلال قيامها بواجبها الإنساني والمهني في إنقاذ الناس.
وتابع الامن بان إفساح الطريق لمركبات الحوادث يساعد في سرعة الوصول إلى أماكن الحوادث وسرعة الإنقاذ.
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أحدث التعليقات
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
غصباً عنك وعن شلة زميره يا مسيلمة الكذاب وراعي بوس الأيادي والأكتاف..! شكلهم قطعو عنك المصروف يا مفلس أخلاقياً وذهنياً وعندك مرض أسمة اكذب نسأل السلامة..! بالله كيف شكلك وأهلك يناظرون الناس وهي تحتقرك بكل معاني الإحتقار لأنك إانسان تافه ولا ترتبط بالإعلام المهني الرياضي وغيره لا من قريب ولا من بعيد..! مجرد جاهل وشهادتك ما تعدت المتوسطة ومهمتك قول الكذب وتعتيم الجقائق لحساب مصالح شخصية فقط.؟ّ! وكل معلوماتك تاخذها عن طريق ال SMS أو الواتس مجرد بوووووووووووووووق كبير يا يبو خرقة وميداليات الفالح.! من جد الي سماكم فريق ابو قرنبع.. إتسااااان مكروه من الإعلاميين أجمع لأنة جاهل وسفية وما عندع إلا المبزرة والتدليس والكذب. هزلت ورب البيت أطول دوري إستثنائي + بطولة دوري أبطال اسيا + رابع العالم في موسم واحد يا نكره.!
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
عبدالله ال عبدالله
اكيييد الاقربون اولى بالمعروف الخوال الخوال الخوال والولاء لهم .والا الشعب السعودي بلعنة تلعنه .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ليش رتفعت زياده احنا بلقى ماجت
ابراهيم
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