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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح 20 وظيفة شاغرة

Time منذ 30 دقيقة
Views 1214
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح 20 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، 20 وظيفة طبية شاغرة بعدة مدن، للعمل في المستشفيات التابعة لها في مدن" الرياض- الطائف- خميس مشيط- جازان – جدة".

وأوضحت الخدمات الطبية أن الوظائف تحت مسميات" ممرض ثاني- وحدة العناية المركزة للقلب والأطفال، استشاري العناية المركزة، استشاري طب الأطفال ، استشاري طب الطوارئ، استشاري طب الطوارئ والحوادث، استشاري طب الأسرة، مسجل أول الأشعة العامة ، استشاري الأشعة العامة.

ممرض ثاني من هنـــــــــا .

استشاري العناية المركزة من هنـــــــــا .

استشاري طب الأطفال من هنـــــــــا .

استشاري طب الطوارئ من هنـــــــــا .

استشاري طب الطوارئ والحوادث من هنـــــــــا .

استشاري طب الأسرة من هنـــــــــا .

مسجل أول الأشعة العامة من هنـــــــــا .

استشاري الأشعة العامة من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

محمد الجربوع
أفاااا وسط السلابة فين الحياء والغيرة والشرف والمروءة زوجها هـداوه الله هـو المسؤول عن ذلك ..
محمد الجربوع
أفاااا وسط السلابة فين الحياء والغيرة والشرف والمروءة زوجها هـداوه الله هـو المسؤول عن ذلك ..
صريح
صلحوا شوارعكم العفنه
واحد منصف
هذه الموظفة للاسف فعلت اكبر جريمة ضد الوطن وولاة الامر والشع السعودي لانها تطالب وتنشر شعار الشعب يريد اسقاط النظام هل نسمع عقوبة تناسب هذه الجريمة العظيمة من وزارة السياحة
عبدالملك
ونعم بالله سبحانه وتعالى

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