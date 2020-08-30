الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح 20 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، 20 وظيفة طبية شاغرة بعدة مدن، للعمل في المستشفيات التابعة لها في مدن" الرياض- الطائف- خميس مشيط- جازان – جدة".
وأوضحت الخدمات الطبية أن الوظائف تحت مسميات" ممرض ثاني- وحدة العناية المركزة للقلب والأطفال، استشاري العناية المركزة، استشاري طب الأطفال ، استشاري طب الطوارئ، استشاري طب الطوارئ والحوادث، استشاري طب الأسرة، مسجل أول الأشعة العامة ، استشاري الأشعة العامة.
ممرض ثاني من هنـــــــــا .
استشاري العناية المركزة من هنـــــــــا .
استشاري طب الأطفال من هنـــــــــا .
استشاري طب الطوارئ من هنـــــــــا .
استشاري طب الطوارئ والحوادث من هنـــــــــا .
استشاري طب الأسرة من هنـــــــــا .
مسجل أول الأشعة العامة من هنـــــــــا .
استشاري الأشعة العامة من هنـــــــــا .