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منظمة التعاون الإسلامي تندد بحادثة حرق المصحف بالسويد

Time منذ 3 ساعات
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منظمة التعاون الإسلامي تندد بحادثة حرق المصحف بالسويد

جدة (صدى):
نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بحادثة حرق المصحف في مدينة مالمو بالسويد بوصفها عملا تحريضيًا واستفزازيًا يهدف إلى إلحاق الضرر والإساءة بالمشاعر الدينية للمسلمين.

وأكدت المنظمة أنه عمل مرفوض، ويتناقض مع الجهود الدولية لمكافحة التعصب والتحريض على الكراهية على أساس الدين والمعتقد.

وأشاد مرصد الإسلاموفوبيا في منظمة التعاون الإسلامي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات السويدية ضد الذين قاموا بهذا العمل الاستفزازي، وطالب المسلمين المقيمين في السويد بضبط النفس، وعدم اللجوء لأعمال العنف والتعامل مع الحادثة في إطارها القانوني، ويتابع مرصد الإسلاموفوبيا مثل هذه التصرفات حول العالم.

كما أكدت منظمة التعاون الاسلامي أنها ستواصل جهودها على المستوى الدولي لمواجهة مثل هذه الظاهرة الضارة، من خلال أدوات متعددة، بما في ذلك تفعيل القرار 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يوفر خطة عمل شاملة لمحاربة ظاهرة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف على أساس الدين.

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
غصباً عنك وعن شلة زميره يا مسيلمة الكذاب وراعي بوس الأيادي والأكتاف..! شكلهم قطعو عنك المصروف يا مفلس أخلاقياً وذهنياً وعندك مرض أسمة اكذب نسأل السلامة..! بالله كيف شكلك وأهلك يناظرون الناس وهي تحتقرك بكل معاني الإحتقار لأنك إانسان تافه ولا ترتبط بالإعلام المهني الرياضي وغيره لا من قريب ولا من بعيد..! مجرد جاهل وشهادتك ما تعدت المتوسطة ومهمتك قول الكذب وتعتيم الجقائق لحساب مصالح شخصية فقط.؟ّ! وكل معلوماتك تاخذها عن طريق ال SMS أو الواتس مجرد بوووووووووووووووق كبير يا يبو خرقة وميداليات الفالح.! من جد الي سماكم فريق ابو قرنبع.. إتسااااان مكروه من الإعلاميين أجمع لأنة جاهل وسفية وما عندع إلا المبزرة والتدليس والكذب. هزلت ورب البيت أطول دوري إستثنائي + بطولة دوري أبطال اسيا + رابع العالم في موسم واحد يا نكره.!
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
عبدالله ال عبدالله
اكيييد الاقربون اولى بالمعروف الخوال الخوال الخوال والولاء لهم .والا الشعب السعودي بلعنة تلعنه .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ليش رتفعت زياده احنا بلقى ماجت
ابراهيم
مبروك اللزعيم سيد آسيا

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