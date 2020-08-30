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أعراض المخدرات وتأثيرها تختلف من نوع لآخر

Time منذ ساعة
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أعراض المخدرات وتأثيرها تختلف من نوع لآخر

الرياض (صدى):
أوضحت اللجنة العليا لمكافحة المخدرات الاعراض التي تظهر على المتعاطي ومن ثم يتم إكتشاف أي نوع من المخدرات يتناولها المتعاطي، حيث تختلف الأعراض من مخدر لآخرومدى تأثيره.

وقالت اللجنة ان من بين الأعراض الخاصة بالكبتاجون، الحركة المفرطة وحكة الأنف باستمرار، وتحرك الأسنان ببعضها البعض والنوم العميق، وزيادة التعرق الشديد،ومن أعراض تناول مخدر الشبو" الكريستال ميث"ظهور الشيخوخة المبكرة وهزال الجسم وتساقط الأسنان، والعزلة للآخرين،وكثرة الحركة والكلام وشحوب الوجه وتغير ملحوظ في الشكل والهيئة والنوم الميق وعدم الإستقرار والعدوانية والعنف.

وتابعت اللجنة أعراض المخدرات ومنها الحشيش الضحك الشديد بدون مبرر وآثار الحروق على الملابس ووجود مخلفات السجائر أو أدوات تدل على التعاطي، واحمرار العين والشكوك الزائدة بالأفراد المحيطين وضعف الذاكرة وكثرة الهروب والإنعزال، أما أعراض الهيروين تواجد جروح وندبات في مكان الحقن الوريدي ، وشحوب الوجه وضيق حدقة العين والغثيان ولإكتئاب والقلق وعدم الإهتمام بالمظهر العام.

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أحدث التعليقات

محمد الجربوع
أفاااا وسط السلابة فين الحياء والغيرة والشرف والمروءة زوجها هـداوه الله هـو المسؤول عن ذلك ..
محمد الجربوع
أفاااا وسط السلابة فين الحياء والغيرة والشرف والمروءة زوجها هـداوه الله هـو المسؤول عن ذلك ..
صريح
صلحوا شوارعكم العفنه
واحد منصف
هذه الموظفة للاسف فعلت اكبر جريمة ضد الوطن وولاة الامر والشع السعودي لانها تطالب وتنشر شعار الشعب يريد اسقاط النظام هل نسمع عقوبة تناسب هذه الجريمة العظيمة من وزارة السياحة
عبدالملك
ونعم بالله سبحانه وتعالى

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