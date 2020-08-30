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«نايكي» تعلن إنهاء الشراكة مع اللاعب البرازيلي نيمار

Time منذ ساعة
Views 1609
«نايكي» تعلن إنهاء الشراكة مع اللاعب البرازيلي نيمار

وكالات (صدى):
أعلنت مجموعة صناعة المعدات الرياضية الأمريكية "نايكي" بإنهاء الشراكة المبرمة بين نجم كرة القدم البرازيلي نيمار والمجموعة ، بعد شراكة دامت لـ15عام.

و قال جوش بينيدك المتحدث باسم المجموعة في رسالة بالبريد الإلكتروني «أؤكد أن نيمار لم يعد من رياضيي نايكي، بدون ذكر أي تفاصيل ، وفق ما ذكرت فوربس.

وكانت نايكي قد تعاقدت مع اللاعب البرازيلي عندما كان يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، ولم يكن يظهر بعد في فريق المحترفين داخل سانتوس النادي الأسطوري لبيليه، في ولاية ساو باولو. ومع ذلك كانت تسجيلات الفيديو للفتى تلقى شهرة على الانترنت، وكانت وسائل الإعلام قد كشفت بأن اللاعب يجري محادثات مع شركة بوما المجموعة الألمانية المنافسة لنايكي.

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أحدث التعليقات

محمد الجربوع
أفاااا وسط السلابة فين الحياء والغيرة والشرف والمروءة زوجها هـداوه الله هـو المسؤول عن ذلك ..
محمد الجربوع
أفاااا وسط السلابة فين الحياء والغيرة والشرف والمروءة زوجها هـداوه الله هـو المسؤول عن ذلك ..
صريح
صلحوا شوارعكم العفنه
واحد منصف
هذه الموظفة للاسف فعلت اكبر جريمة ضد الوطن وولاة الامر والشع السعودي لانها تطالب وتنشر شعار الشعب يريد اسقاط النظام هل نسمع عقوبة تناسب هذه الجريمة العظيمة من وزارة السياحة
عبدالملك
ونعم بالله سبحانه وتعالى

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