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تشغيل محطتين جديدتين للفحص الدوري بالمنطقة الشرقية قريباً

Time منذ ساعة
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تشغيل محطتين جديدتين للفحص الدوري بالمنطقة الشرقية قريباً

الرياض (صدى):
تعتزم الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات افتتاح محطتين جديدتين قريباً بالجبيل والدمام ليصل عدد المحطات بالمنطقة الشرقية إلى 6 محطات تشرف عليها جميعاً الإدارة العامة للمرور .

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالفحص الفني الدوري للسيارات " عبد الكريم الحميد " أن شعار الفحص الفني هو " أمان المركبة " مؤكداً أن المملكة تواكب أحدث المعايير العالمية وهناك وفود زارت المملكة للإستفادة من خبراتها وطلبت تقديم خدمات لديها ، وفقاً لـ " اليوم " .

كما أكد على الفحص المجاني عند إعادته للمرة الثالثة والرابعة والخامسة لكافة مركبات ذوي الإحتياجات الخاصة والجمعيات الخيرية ودور تحفيظ القرآن الكريم بجانب مبادرات أخرى وخطط للتطوير .

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أحدث التعليقات

محمد الجربوع
أفاااا وسط السلابة فين الحياء والغيرة والشرف والمروءة زوجها هـداوه الله هـو المسؤول عن ذلك ..
محمد الجربوع
أفاااا وسط السلابة فين الحياء والغيرة والشرف والمروءة زوجها هـداوه الله هـو المسؤول عن ذلك ..
صريح
صلحوا شوارعكم العفنه
واحد منصف
هذه الموظفة للاسف فعلت اكبر جريمة ضد الوطن وولاة الامر والشع السعودي لانها تطالب وتنشر شعار الشعب يريد اسقاط النظام هل نسمع عقوبة تناسب هذه الجريمة العظيمة من وزارة السياحة
عبدالملك
ونعم بالله سبحانه وتعالى

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