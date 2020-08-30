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مدير عام صحة عسير يتماثل للشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية

Time منذ 3 ساعات
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مدير عام صحة عسير يتماثل للشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية

محمد بن طحيطح (صدى):
تماثل سعادة مدير عام ⁧الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض العسيري للشفاء ، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أعراض أحد أنواع حساسية الغذاء والتي ألزمته السرير الأبيض بمستشفى عسير المركزي لعدة أيام ،وقد كانت نتائج الفحوصات الطبية الأخرى التي أجريت له ومن ضمنها الفحص الخاص بفيروس كورونا ، سليمة - ولله الحمد - .

وغادر العسيري المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية التي وضعها له الطبيب المعالج ؛ مطمئناً الجميع بأنه صحته في تحسن مستمر - بفضل الله - ، وقدم شكره وتقديره لكل من سأل أو تواصل معه للإطمئنان على صحته ، سائلاً الله تعالى أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية ، وأن لا يريهم مكروه في عزيز لديهم .

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أحدث التعليقات

محمد الجربوع
أفاااا وسط السلابة فين الحياء والغيرة والشرف والمروءة زوجها هـداوه الله هـو المسؤول عن ذلك ..
محمد الجربوع
أفاااا وسط السلابة فين الحياء والغيرة والشرف والمروءة زوجها هـداوه الله هـو المسؤول عن ذلك ..
صريح
صلحوا شوارعكم العفنه
واحد منصف
هذه الموظفة للاسف فعلت اكبر جريمة ضد الوطن وولاة الامر والشع السعودي لانها تطالب وتنشر شعار الشعب يريد اسقاط النظام هل نسمع عقوبة تناسب هذه الجريمة العظيمة من وزارة السياحة
عبدالملك
ونعم بالله سبحانه وتعالى

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