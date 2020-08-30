الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على مطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش بالطائف

Time منذ 59 دقيقة
Views 1536
القبض على مطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش بالطائف

الطائف (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الأحد ، من القبض على مطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش بأحد الأحياء السكنية بالطائف.

ومن جانبه ،صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء السكنية معرضاً حياة الآخرين للخطر، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره.

وقامت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه ( وهو مواطن في العقد الثالث من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد الجربوع
أفاااا وسط السلابة فين الحياء والغيرة والشرف والمروءة زوجها هـداوه الله هـو المسؤول عن ذلك ..
محمد الجربوع
أفاااا وسط السلابة فين الحياء والغيرة والشرف والمروءة زوجها هـداوه الله هـو المسؤول عن ذلك ..
صريح
صلحوا شوارعكم العفنه
واحد منصف
هذه الموظفة للاسف فعلت اكبر جريمة ضد الوطن وولاة الامر والشع السعودي لانها تطالب وتنشر شعار الشعب يريد اسقاط النظام هل نسمع عقوبة تناسب هذه الجريمة العظيمة من وزارة السياحة
عبدالملك
ونعم بالله سبحانه وتعالى

أخر الأخبار

السودان يتكبد خسائر ضخمة بعد ارتفاع منسوب النيل
السودان يتكبد خسائر ضخمة بعد ارتفاع منسوب النيل
Time منذ 14 دقيقة Views 1008
الغذاء والدواء بجدة تضبط 2000 كجم من المبيدات المخالفة
الغذاء والدواء بجدة تضبط 2000 كجم من المبيدات المخالفة
Time منذ 18 دقيقة Views 1044
فوائد سحرية لتناول الزنجبيل على الريق
فوائد سحرية لتناول الزنجبيل على الريق
Time منذ 24 دقيقة Views 1087
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح 20 وظيفة شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح 20 وظيفة شاغرة
Time منذ 29 دقيقة Views 1198
«المسند»: توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق اليوم
«المسند»: توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق اليوم
Time منذ 48 دقيقة Views 1408
سؤال خادش للحياء بأحد الاختبارات المدرسية في بلد عربي يثير الجدل
سؤال خادش للحياء بأحد الاختبارات المدرسية في بلد عربي يثير الجدل
Time منذ 53 دقيقة Views 484
القبض على مطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش بالطائف
القبض على مطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش بالطائف
Time منذ 59 دقيقة Views 1536
اكتشاف عيب خطير في اختبار كورونا بـ «مسحة الأنف»
اكتشاف عيب خطير في اختبار كورونا بـ «مسحة الأنف»
Time منذ ساعة Views 1871
أعراض المخدرات وتأثيرها تختلف من نوع لآخر
أعراض المخدرات وتأثيرها تختلف من نوع لآخر
Time منذ ساعة Views 1530
قنصلية المملكة في لوس أنجلوس توضح عنوان مقرها الجديد
قنصلية المملكة في لوس أنجلوس توضح عنوان مقرها الجديد
Time منذ ساعة Views 1397