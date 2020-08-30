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15 شخص من الصم والبكم يحققون نجاحاً باهراً في رياضة الغوص

Time منذ 47 دقيقة
Views 1392
15 شخص من الصم والبكم يحققون نجاحاً باهراً في رياضة الغوص

نواف السالم (صدى):
قال مدرب الغوص عثمان الغامدي بأنه درب 15 شخص من فئتي الصم والبكم على مستوى المملكة وانه لا يوجد صعوبة في مزاولة هذة الفئات لرياضة الغوص في أعماق البحار وأن الفئة التي دربها حققت نجاحا باهراً.

وأوضح الغامدي ان البداية كان بها بعض الصعوبات في كيفية التعامل معهم، ولكن مع مرور الوقت بدأ يتعلم لغة الإشارة حتى أصبح تدريبهم سهلاً، مشدداً على أهمية أن يكون الشخص الذي يريد الغوص يجيد السباحة، ولا بد من تواجد المدرب مع الغواص في الأعماق، وذلك لوجود تقنية محددة لهذه الفئة وهي تحويل إشارات الغوص إلى اللمس وفق عكاظ.

وتابع الغامدي بأن المدة المستغرقة لكي يجيد الغواص من فئتي الصم والبكم الغوص لا تزيد على عام، تشمل دراسة نظرية واختبارات وتدريب مسبح وغوصاً في البحر، موضحاً أن الغوص في البحر لهذه الفئتين يستغرق 40 دقيقة بعمق 10 أمتار وهو ما يعادل 40 قدماً بأجهزة الغوص العادية.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الي ما يبغى ذريه لا يتزوج
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه ويشفي المصابين وانتي ياماما لاتدققين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه 😷😷😷

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