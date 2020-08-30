السوق المالية تطرح وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت هيئة السوق المالية وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فيما فوق، وذلك للعمل بمدينة الرياض، تحت مسمى وظيفي " أخصائي رئيسي، إدارة الإشراف على على مؤسسات البنية الأساسية للسوق" .
واشترطت الهيئة على المتقدمين الحصول على درجة البكالوريوس، أو الماجستير في التخصص المطلوب، وخبرةلا تقل عن 5 سنوات في مجال إدارة المنتجات الإستثمارية وإدارة الأصول والمخاطر، وأن تكون شهادته معادلة من وزارة التعليم العالي بالمملكة، يفضل الحصول على شهادة مهنية ملائمة.
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