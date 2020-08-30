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السوق المالية تطرح وظائف إدارية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1368
السوق المالية تطرح وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت هيئة السوق المالية وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فيما فوق، وذلك للعمل بمدينة الرياض، تحت مسمى وظيفي " أخصائي رئيسي، إدارة الإشراف على على مؤسسات البنية الأساسية للسوق" .

واشترطت الهيئة على المتقدمين الحصول على درجة البكالوريوس، أو الماجستير في التخصص المطلوب، وخبرةلا تقل عن 5 سنوات في مجال إدارة المنتجات الإستثمارية وإدارة الأصول والمخاطر، وأن تكون شهادته معادلة من وزارة التعليم العالي بالمملكة، يفضل الحصول على شهادة مهنية ملائمة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الي ما يبغى ذريه لا يتزوج
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه ويشفي المصابين وانتي ياماما لاتدققين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه 😷😷😷

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