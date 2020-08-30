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بالفيديو.. الشيخ «سليمان الماجد» يوضح حكم من اشترط عليها زوجها عدم الإنجاب

Time منذ 52 دقيقة
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بالفيديو.. الشيخ «سليمان الماجد» يوضح حكم من اشترط عليها زوجها عدم الإنجاب

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد حكم من اشترط عليها زوجها عدم الإنجاب ومدى جواز ذلك .

وأكد الشيخ " الماجد" خلال برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة الفضائية أن الجائز والمتعامل به تنظيم الإنجاب حيث تترك الزوجة وقت بين كل مولود والآخر حسب قدرتها الصحية .

أما الإمتناع الدائم فلا يجوز لأنه يخالف الفطرة الإنسانية ويخالف الأمر بالتعمير والإنتاج وكثرة المسلمين .

وأضاف أن الشرط غير جائز ويجوز للمرأة مخالفته لأنه من الأمور التي تتجدد الرغبة فيه ، أما عن حرمته أشار أن الحكم بحرمته يحتاج إلى تأمل .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الي ما يبغى ذريه لا يتزوج
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه ويشفي المصابين وانتي ياماما لاتدققين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وعوووووه 😷😷😷

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