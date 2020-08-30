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«الصحة» تحذر من أحد المكونات التي تسبب الحساسية لدى البعض بوجبات المطاعم

Time منذ ساعة
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«الصحة» تحذر من أحد المكونات التي تسبب الحساسية لدى البعض بوجبات المطاعم

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الصحة اليوم الأحد من أحد المكونات التي تسبب الحساسية لدي البعض وتتواجد في وجبات المطاعم .

وأكدت "الصحة " أن الفول السوداني حتى وإن كان بكميات قليلة يسبب حساسية لدى البعض لذا يجب السؤال عن مكونات الطعام قبل تناوله عند الأكل خارج المنزل إذا كان الشخص مصاب بالحساسية .

الجدير بالذكر أن هذا النوع من الحساسية ينتشر بين الأطفال والكبار ويمكن أن يسبب تناول كميات ضئيلة من الفول السوداني مضاعفات خطيرة وتبدأ الأعراض بالحكة حول الفم والإحمرار أو التورم بالجسم وغيرها وتتطور حتى ضيق التنفس .

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زائر
اسراء تطالب بإسقاط النظام السعودي والدكتورة الثانية تدعمها وتسب الدين ويسخر بالرب ولم نسمع محاسبتهم
خبير زمانه
وضع رجل يطبخ لنساء وايتام بالذات خطأ من الاساس ....مصر فيها عجائب الدنيا كلها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ليش ماتنزلون أسمها🤔
كابوريا كويتي
ما ذبحنا الا انصاف المتعلمين خخخخ
محمد المالكي
جراح ياكثر كلامك. نظف قلبك وادع لاخوك المسلم. أسأل الله أن يشفيه ويعافيه آمين

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