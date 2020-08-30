الأعداد السابقة للصحيفة

القيادة تهنئ ملك ماليزيا بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعة
Views 1387
القيادة تهنئ ملك ماليزيا بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
اسراء تطالب بإسقاط النظام السعودي والدكتورة الثانية تدعمها وتسب الدين ويسخر بالرب ولم نسمع محاسبتهم
خبير زمانه
وضع رجل يطبخ لنساء وايتام بالذات خطأ من الاساس ....مصر فيها عجائب الدنيا كلها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ليش ماتنزلون أسمها🤔
كابوريا كويتي
ما ذبحنا الا انصاف المتعلمين خخخخ
محمد المالكي
جراح ياكثر كلامك. نظف قلبك وادع لاخوك المسلم. أسأل الله أن يشفيه ويعافيه آمين

أخر الأخبار

الحصيني متوقعا: سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المملكة اليوم الأحد
الحصيني متوقعا: سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المملكة اليوم الأحد
Time منذ 27 دقيقة Views 1043
بالصور.. فتاة تمتنع عن غسل شعرها منذ 20 عامًا
بالصور.. فتاة تمتنع عن غسل شعرها منذ 20 عامًا
Time منذ 32 دقيقة Views 263
صندوق الإستثمارات يحذر من الإحتيال بإسمه: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد
صندوق الإستثمارات يحذر من الإحتيال بإسمه: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد
Time منذ 37 دقيقة Views 1310
«طنين الأذن» علامة تحذيرية على نقص فيتامين هام لصحة الجسم ومواجهة كورونا
«طنين الأذن» علامة تحذيرية على نقص فيتامين هام لصحة الجسم ومواجهة كورونا
Time منذ 42 دقيقة Views 1197
15 شخص من الصم والبكم يحققون نجاحاً باهراً في رياضة الغوص
15 شخص من الصم والبكم يحققون نجاحاً باهراً في رياضة الغوص
Time منذ 47 دقيقة Views 1388
بالفيديو.. الشيخ «سليمان الماجد» يوضح حكم من اشترط عليها زوجها عدم الإنجاب
بالفيديو.. الشيخ «سليمان الماجد» يوضح حكم من اشترط عليها زوجها عدم الإنجاب
Time منذ 52 دقيقة Views 1552
بالفيديو.. ردة فعل ليان عبدالله حينما أهدتها صديقتها سيارة فارهة
بالفيديو.. ردة فعل ليان عبدالله حينما أهدتها صديقتها سيارة فارهة
Time منذ 57 دقيقة Views 459
«الصحة» تحذر من أحد المكونات التي تسبب الحساسية لدى البعض بوجبات المطاعم
«الصحة» تحذر من أحد المكونات التي تسبب الحساسية لدى البعض بوجبات المطاعم
Time منذ ساعة Views 1561
جامعة الملك سعود: تأجيل الدراسة لطلبة المنح الخارجية المتواجدين خارج المملكة
جامعة الملك سعود: تأجيل الدراسة لطلبة المنح الخارجية المتواجدين خارج المملكة
Time منذ ساعة Views 1453
أمانة جدة: سحب المركبات ممنوع إلا في 9 حالات
أمانة جدة: سحب المركبات ممنوع إلا في 9 حالات
Time منذ ساعة Views 1721