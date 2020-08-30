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أمانة جدة: سحب المركبات ممنوع إلا في 9 حالات

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أمانة جدة: سحب المركبات ممنوع إلا في 9 حالات

جدة (صدى):
سحبت أمانة جدة المركبات المخالفة من المواقف المدفوعة في جدة، تطبيقا للائحة الغرامات في هذة المواقف، وعلى الرغم من أن سحب السيارات ممنوع إلا أنه يحدث في 9 حالات.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد عبيد البقمي، بأن سحب السيارات ممنوع، ولا يتم إلا في بعض الحالات التي تستوجب ذلك، مثل: الوقوف الخاطئ على الأرصفة أو ممرات المشاة، وكذلك الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة أو مداخلهم، أو مناطق يمنع الوقوف بها داخل نطاق المشروع لتلافي الاختناقات المرورية وفسح طرق المشاة، بحسب المدينة.

وبين البقمي بأنه تم توجيه المستثمر بضرورة الربط الإلكتروني مع النفاذ الوطني، مؤكدًا في الوقت ذاته وجود تنسيق قائم بين الأمانة والشركة وفق ما تقتضيه الحاجة، كما تقوم الأمانة بمتابعة شكاوى العملاء على الشركة التي ترد إليها والتدخل بما تراه الأمانة مناسب للمصلحة العامة مردفا بأن الشركة المشغلة وضعت أجهزة دفع على الشوارع ذات تقنية حديثة لتسهيل الدفع لمرتادي المنطقة المركزية ولديها فريق متكامل من المتخصصين والفنيين لضمان عمل الأجهزة ومتابعتها بشكل لحظي.

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أحدث التعليقات

زائر
اسراء تطالب بإسقاط النظام السعودي والدكتورة الثانية تدعمها وتسب الدين ويسخر بالرب ولم نسمع محاسبتهم
خبير زمانه
وضع رجل يطبخ لنساء وايتام بالذات خطأ من الاساس ....مصر فيها عجائب الدنيا كلها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ليش ماتنزلون أسمها🤔
كابوريا كويتي
ما ذبحنا الا انصاف المتعلمين خخخخ
محمد المالكي
جراح ياكثر كلامك. نظف قلبك وادع لاخوك المسلم. أسأل الله أن يشفيه ويعافيه آمين

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