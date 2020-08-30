تطورات جديدة بشأن مفاوضلت ميسي وبرشلونة والكشف عن الوجهة المستقبلية

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات ميسي مع برشلونة حول رحيله عن النادي .
وأكدت أن إدارة برشلونة اقتنعت برحيل النجم الدولي إلى مانشستر سيتي وتوصلت لخفض الشرط الجزائي إلى 280 مليون يورو بدلاً من 700 مليون .
وكان ميسي قد دعا إدارة النادي لإجتماع أمس بعد أن تعقدت المفاوضات إذ تمسكت الإدارة بمبلغ الشرط الجزائي كاملاً وتمسك ميسي بقرار الرحيل .
كما تلقى نجم المنتخب الأرجنتيني عروض كثيرة من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وغيرهما في سباق مشتعل غير أن الترجيحات أن الصفقة ستكون من نصيب الأخير .
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