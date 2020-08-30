جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الأول عبر قنوات «عين»

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يكون فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .
وكانت وزارة التعليم، قد أكدت أنه عند عدم توفر الأجهزة أو الانترنت المطلوبة للتعليم عن بعد، يمكن للطالب حضور الدروس عبر قنوات " عين " التعليمية، لافتة إلى أنه على المشرفين التربويين دخول منصة " مدرستي " ومتابعة المعلمين وحضور الحصص الافتراضية.