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جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الأول عبر قنوات «عين»

Time منذ ساعة
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جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الأول عبر قنوات «عين»

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن ‏جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يكون فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .

وكانت وزارة التعليم، قد أكدت أنه عند عدم توفر الأجهزة أو الانترنت المطلوبة للتعليم عن بعد، يمكن للطالب حضور الدروس عبر قنوات " عين " التعليمية، لافتة إلى أنه على المشرفين التربويين دخول منصة " مدرستي " ومتابعة المعلمين وحضور الحصص الافتراضية.

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أحدث التعليقات

زائر
اسراء تطالب بإسقاط النظام السعودي والدكتورة الثانية تدعمها وتسب الدين ويسخر بالرب ولم نسمع محاسبتهم
خبير زمانه
وضع رجل يطبخ لنساء وايتام بالذات خطأ من الاساس ....مصر فيها عجائب الدنيا كلها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ليش ماتنزلون أسمها🤔
كابوريا كويتي
ما ذبحنا الا انصاف المتعلمين خخخخ
محمد المالكي
جراح ياكثر كلامك. نظف قلبك وادع لاخوك المسلم. أسأل الله أن يشفيه ويعافيه آمين

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