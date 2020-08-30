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انقطاع الكهرباء يرهق الأهالي ببحر أبوسكينة

Time منذ 41 دقيقة
Views 1542
انقطاع الكهرباء يرهق الأهالي ببحر أبوسكينة

إبراهيم عسيري (صدى):
اشتكى عدد من أهالي ببحرأبوسكينة، من تكرار انقطاع تيار الكهرباء، مطالبين بأهمية إيجاد حلول سريعة ومناسبة، خاصة وأن انقطاع الكهرباء يتكرر مع ارتفاع درجة الحراره وهطول الأمطار .

وأوضح عدد من سكان المركز أن انقطاع الكهرباء سبب لهم الكثير من الخسائر، حيث تعطلت بعض الأجهزة الكهربائية، في ظل بداية العام الدراسي الجديد والذي يعتمد على الطاقة الكهربائية مع منصة " مدرستي" .

وطالب الأهالي الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة ومناسبة تخلصهم من هذه المعاناة التي ليست وليدة اللحظة مطالبين شركة الكهرباء بتدارك أي عطل قد يتسبب في الانقطاعات، خاصة مع موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة التي تلامس 45 درجة مئوية.

كما طالبوا بالنظر في الشبكات القديمة التي تحتاج الى صيانة وتحويلها إلى كيابل أرضية.

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أحدث التعليقات

جراح
وش تبغ فيه يبو ناصر السعوديه فللللللللللل
احمد
هذه هي نهاية التجنيس ... لعنة الله عليها
جراح
ندعي له عشان سوا حادث والا ندعي عشانه ولد خميس العويران !! المئات يسوون حوادث ومحد يذكرهم
نجاة محمد
يا شين الحسد و الغل ما همتونا والف مبروك للهلال
نجاة محمد
و ين ايامك يا ثعلب الهلال

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