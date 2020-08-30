بالصور..أول يوم دراسة في زمن الكورونا بالإمارات

أبوظبي (صدى):
وثقت مجموعة من الصور، جانبًا من مظاهر عودة الدراسة في الإمارات اليوم الأحد، وسط إجراءات احترازية وتباعد وفحوصات للحرارة.
وأظهرت الصور إلتزام الطلاب بوضع الماسكات في أول يوم دراسي.
وكانت الجهات التعليمية في الإمارات حسمت الجدل حول آلية الدوام المدرسي في العام الدراسي الجديد، إذ أقرت تطبيق نموذج التعليم الهجين وهو الدمج بين التعليم في المدرسة والتعليم عن بعد في المدارس الحكومية.
وأتاحت للمدارس الخاصة خيارات عدة لتحديد دوام الطلبة، بما يضمن التوازن بين مصلحة الطلبة وعدم تغيبهم عن المقاعد الدراسية طويلاً.