الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 6 دقائق
Views 1146
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والجوف وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف.

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو كنان
الاحتفال بعشوراء لا أساس له في الإسلام وما يحدث في المغرب من شعالة وغيرها هو جهل مركب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله ينصف المظلوم من الظالم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
أبو كنان
مبارك للهلال وحظا أوفر لجميع الفرق .. الهلال هو الأفضل بلا منازع وإدارته هي الأفضل بلا منازع مع كامل الاحترام للجميع الهلال استفاد من الأخطاء التي وقع فيها الموسم الماضي والنصر لم يستفيد فتوج الهلال بطلا الهلال يعرف يختار اللاعبين الأجانب والمحليين ويعرف كيف يصقلهم ويهيء لهم أجواء اللعب براحة وطمأنينة وإبداع...ما شاء الله اللهم بارك مافي لاعب يأتي للهلال إلا ويقول أنا مرتاح ولا أريد الرحيل ولا شكاوى ولا مشاكل..الهلال مدرسة في كل شيء مع كامل الاحترام لباقي الفرق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ 6 دقائق Views 1146
بالفيديو..الشيخ الماجد يوضح متى تكون كاميرات المراقبة مكروهة في الإسلام
بالفيديو..الشيخ الماجد يوضح متى تكون كاميرات المراقبة مكروهة في الإسلام
Time منذ 9 دقائق Views 1215
بالصور.. " أمن الدولة " تحيي ذكرى رجلي أمن استشهدا قبل 6 سنوات ببريدة
بالصور.. " أمن الدولة " تحيي ذكرى رجلي أمن استشهدا قبل 6 سنوات ببريدة
Time منذ 19 دقيقة Views 1418
مطالب بالقبض على مواطنة أساءت للرسول ﷺ ولمملكة
مطالب بالقبض على مواطنة أساءت للرسول ﷺ ولمملكة
Time منذ 29 دقيقة Views 1983
عاطل يتحرش بطفلة ويعتدي جنسيًا على شقيقها
عاطل يتحرش بطفلة ويعتدي جنسيًا على شقيقها
Time منذ ساعة Views 778
7 أطفال يلقون حتفهم داخل ملعب كرة قدم
7 أطفال يلقون حتفهم داخل ملعب كرة قدم
Time منذ ساعة Views 1071
الإعلامي محمد سلامة: " أحط وشم لأني أبغى أحط وشم المسألة شخصية "
الإعلامي محمد سلامة: " أحط وشم لأني أبغى أحط وشم المسألة شخصية "
Time منذ ساعتين Views 2144
نجل خميس العويران يتعرض لحادث
نجل خميس العويران يتعرض لحادث
Time منذ ساعتين Views 3329
" التعليم " توضح كيف يحضر الطالب الدروس حال عدم توفر الإنترنت
" التعليم " توضح كيف يحضر الطالب الدروس حال عدم توفر الإنترنت
Time منذ ساعتين Views 2274
أعمال شغب بسبب طقوس " عاشوراء " في المغرب
أعمال شغب بسبب طقوس " عاشوراء " في المغرب
Time منذ ساعتين Views 2195