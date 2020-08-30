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الإعلامي محمد سلامة: " أحط وشم لأني أبغى أحط وشم المسألة شخصية "

Time منذ 43 دقيقة
Views 1585
الإعلامي محمد سلامة: " أحط وشم لأني أبغى أحط وشم المسألة شخصية "

الرياض (صدى):
رد الإعلامي محمد سلامة، على سؤاله عن سبب وضعه لوشم على ساقه والذي لفت انتباه متابعيه خلال تواجده برحلة سياحية مع زوجته على سفينة " الكروز " .

واستنكر سلامة السؤال، موضحًا أن وضعه الوشم على ساقة مسألة شخصية، قائلا: " ليش أحط وشم، لأني أبغى أحط وشم".

وتابع: " زي ما أنت ليش لبس ساعة ليش حالق ذقنك بهذه الطريقة، ولا ليش قصيت شعرك بهذه الطريقة، المسألة شخصية جدا " .

وكان سلامة قد نشر صورة برفقة زوجته من على متن الباخرة السياحية " كروز " ولفت انتباه المتابعين " الوشم " الذي وصفوه بالغريب الموجود على ساقه.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابو عمار
اوكي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي مو ام سالم
بلبوله
والحين بعد ٣ سنوات شو تغير؟

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