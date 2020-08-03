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الزعاق: «أمطار هذه الأيام لا تُنبت نبتًا»

Time منذ 40 دقيقة
Views 1514
الزعاق: «أمطار هذه الأيام لا تُنبت نبتًا»

عادل الحربي (صدى):
كشف خبير المناخ الدكتور خالد الزعاق إن أمطار هذه الأيام، تسمى الهريف، وتعرف بـ”القيضيّة".

وقال إن أمطار الهريف لا تُنبت نبتًا ولا تنفع الأرض، بعكس أمطار الخريف التي تكون في زمن الوسم.

وأضاف أن الأمطار التي تسقط على جنوب المملكة ومرتفعات الحجاز واليمن وسلطنة عمان تُسمى “خريفاً” وصفًا لا فصلاً؛ لأنها تتزامن مع فترة خرف التمر.

وأوضح أنه بعد 15 عاماً من الآن وفي عام 1456هـ، سيكون عيد الأضحى بآخر أيام الشتاء، وبعد 30 ليلة من اليوم سيشعر الناس ببرودة آخر الليل وتشعل النار بالعراء من باب الاستئناس.

وأشار إلى أنه بعد 70 ليلة سيشعر الشخص ببرودة الأجواء آخر النهار ويشعل النار نازلوا الصحراء من باب الضرورة للتدفئة.

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أحدث التعليقات

ابو ميسر
المفروض من وزارة التجارة تقوم بدورها وتغريم شركات السيارات التي لا تقوم بتأمين القطع او الصيانة وتراقب اسعار القطع المبالغ فيها من التجار النصابين والمبالغين في اسعار القطع وتعويض المواطن من الاضرار التي سببتها الشركة من تعطيل ولو اطرت وزارة التجارة من الازام الشركة بارجاع السيارة وتكبيدها خصائر وانصاف المواطن لاكن لا اعتقد ان وزارة التجارة عندها الجرائه لاتخاذ هذه الخطوه في صالح المواطن
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
زائر
اجر وعافيه ان شاء الله يتعافى ويعود بصحه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يستر على عباده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يستر على عباده

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