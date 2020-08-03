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فيصل زيد: دجانيني استلم كافة حقوقه ولم نتأخر إلا في شهر واحد فقط " فيديو " 

Time منذ 59 دقيقة
Views 1570
فيصل زيد: دجانيني استلم كافة حقوقه ولم نتأخر إلا في شهر واحد فقط " فيديو " 

طلال الغامدي (صدى):
قال فيصل زيد مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي إن اللاعب دجانيني تفاريس استلم كافة حقوقه ولم نتأخر إلا في شهر واحد فقط.

وأضاف زيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الديوانية:" موقفنا القانوني قوي واللاعب طلب العودة مرتين لكن لا يتجاوب بعد طلبه وسنرفع شكوى ".

وأوضح زيد أن تخفيض الرواتب ليس على الأندية  المحلية فقط بل علي الأندية العالمية، مؤكدا أن دجانيني تسلم رواتبه كاملة.

وكانت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة اتخذت خطوة جديدة تجاه ملف الرأس أخضري دجانيني تفاريس لاعب الفريق الذي فسخ عقده من جانب واحد.

وتعتزم اللجنة القانونية في الأهلي تشكيل لجنة لمتابعة مستجدات قضية دجانيني مع الاتحاد الدولي " فيفا " ولم يُصدر حتى الآن أي جديد بخصوص سواء بقبول الشكوى أو إجباره على العودة للراقي.

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أحدث التعليقات

ابو ميسر
المفروض من وزارة التجارة تقوم بدورها وتغريم شركات السيارات التي لا تقوم بتأمين القطع او الصيانة وتراقب اسعار القطع المبالغ فيها من التجار النصابين والمبالغين في اسعار القطع وتعويض المواطن من الاضرار التي سببتها الشركة من تعطيل ولو اطرت وزارة التجارة من الازام الشركة بارجاع السيارة وتكبيدها خصائر وانصاف المواطن لاكن لا اعتقد ان وزارة التجارة عندها الجرائه لاتخاذ هذه الخطوه في صالح المواطن
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
زائر
اجر وعافيه ان شاء الله يتعافى ويعود بصحه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يستر على عباده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يستر على عباده

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