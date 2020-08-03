فيصل زيد: دجانيني استلم كافة حقوقه ولم نتأخر إلا في شهر واحد فقط " فيديو " 

طلال الغامدي (صدى):
قال فيصل زيد مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي إن اللاعب دجانيني تفاريس استلم كافة حقوقه ولم نتأخر إلا في شهر واحد فقط.
وأضاف زيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الديوانية:" موقفنا القانوني قوي واللاعب طلب العودة مرتين لكن لا يتجاوب بعد طلبه وسنرفع شكوى ".
وأوضح زيد أن تخفيض الرواتب ليس على الأندية المحلية فقط بل علي الأندية العالمية، مؤكدا أن دجانيني تسلم رواتبه كاملة.
وكانت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة اتخذت خطوة جديدة تجاه ملف الرأس أخضري دجانيني تفاريس لاعب الفريق الذي فسخ عقده من جانب واحد.
وتعتزم اللجنة القانونية في الأهلي تشكيل لجنة لمتابعة مستجدات قضية دجانيني مع الاتحاد الدولي " فيفا " ولم يُصدر حتى الآن أي جديد بخصوص سواء بقبول الشكوى أو إجباره على العودة للراقي.