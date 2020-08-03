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شاهد.. أمينة العلي: «مشكلتي أن أنوثتي طاغية»

Time منذ يوم
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شاهد.. أمينة العلي: «مشكلتي أن أنوثتي طاغية»

أميرة خالد (صدى):
أثارت الفنانة المغربية المقيمة في المملكة أمينة العلي جدلًا بتصريح جديد حول ملابسها التي ينتقدها المتابعين.

وقالت الفنانة المغربية إنها تعاني من كم كبير من الانتقادات بسبب أنوثتها الطاغية، مشيرة إلى أنها بمجرد أن ترتدي أي شيء تواجه اتهامات بأنها تتعمد إبراز مفاتنها.

وقالت العلي عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات":"في صورة هنزلها مرة كنت لابسة فستان وجالي انتقادات كتير كيف لابسة هالفستان ومدري ايش.. وشفت واحدة مشهورة في السوشال ميديا ومثلت قبل كده لابسة نفس الفستان طالع عليها تحت الركبة أنا بشتري فستان تحت الركبة بلبسه ألاقيه فوق الركبة".

وتابعت :"اللي أبغى أوصله ليكم أن والله العظيم أنا تعبت من هالموضوع وبدأ يأثر على نفسيتي.. مش أي بنت تكون الأشياء الأنثوية قيها بارزة خلقة رب العالمين.. إيش ما لبست للاسف في أوطاننا العربية بيجيها انتقاد.. وأي واحدة نحيفة ما حدا بيتكلم عليها وبتاخد راحتها قي اللبس" .

وأضافت:"يعني ممكن تكون مذيعة أخبار ولابسة شيء مفتوح مرة لكن عشان هي فلات وكلها عضم ما حدا يتكلم عليها.. تيجيك واحدة مسكينة خلقة رب العالمين الكل يحكي فيها ويقولوا لابسة ضيق وايش قصدها تورينا.. والله تعبت من الموضوع هذا أنا عجبني شكلي فليش أضطر أنحف عشان البعض يبطل يتكلم ويقولوا أني لابسة ضيق.. والله العظيم أني ما أقصد ألبس ضيق.. فرجاء بطلوا انتقادات تعبتوني نفسيا".

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