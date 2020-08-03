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شاهد.. الأمطار تٌغرق شوارع جازان وتٌعيد أزمة تصريف المياه

Time منذ 52 دقيقة
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شاهد.. الأمطار تٌغرق شوارع جازان وتٌعيد أزمة تصريف المياه

جازان (صدى):
تسببت الأمطار الغزيرة في جازان، اليوم الاثنين، في غرق الشوارع وامتلاء بعضها بالمياه مما أعاد أزمة مشاريع تصريف المياه للواجه.

وكانت أمانة جازان قد أوضحت أن شبكة تصريف مياه الأمطار المنفَّذة بمدينة جازان تبلغ أطوالها 14.5 كم، وتمثل نسبة 25 % من إجمالي مساحة المدينة، وتعمل بكفاءة؛ حيث صرفت مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة بوساطة محطة الرفع التي تعمل بها ثلاث مضخات، وتقوم بطرد المياه بطاقة 4.5 متر مكعب في الثانية، وتصريفها إلى البحر مباشرة.

ولفتت إلى أن المواقع التي لا تشملها شبكة تصريف مياه الأمطار المنفَّذة في المدينة فقد تمت مباشرة نزحها بوساطة فِرق الأمانة الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لذلك، إذ قامت الفِرق الميدانية بسحب ونزح كميات كبيرة من مياه الأمطار من الشوارع، ولا يزال العمل مستمرًّا على مدار الساعة لنزح أي تجمعات مياه متبقية.

كما أوضحت الأمانة أن هناك دراسات لمشروعات تصريف مياه الأمطار بالمدينة، انتهت منها أمانة منطقة جازان أخيرًا، وتهدف إلى توسعة محطة تصريف مياه الأمطار الحالية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجــزاك كـل خيــر يا شيخـنا ويبــارك فيــك .
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .🌨.
. راعــي الـددســـن .
الله يـزيدهـن مـن خــيره ويبـارك لـهن فـي حــلالــهن .
الشرقيه
التفسير فتشي علية بكتب الشيخ محمد الشعراوي أنت شو دخلك بسلوكيات ألأخرين أنشغلي بنفسك ليش طالعة من بيتك بتراقبي الناس من راقب الناس مات همآ يبدولي حارقك أنها برفقة زوجها محتشمة منقبة بمكان عام محافظة على برستيج وتقاليد الوطن ليست مصلعه كالمعزة وسط سوق ..
. راعــي الـددســـن .
الله المســـــــــتعان .

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