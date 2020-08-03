الأعداد السابقة للصحيفة

«الجمارك» توجه رسالة للمستوردين بشأن مبادرة التصحيح الذاتي

Time منذ ساعة
Views 1604
«الجمارك» توجه رسالة للمستوردين بشأن مبادرة التصحيح الذاتي

عادل الحربي (صدى):
أوضحت الجمارك السعودية إنه بإمكان المستورد الآن الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي"، وتأدية الرسوم الجمركية التي لم تستوفَ سابقاً بسبب عدم دقة المعلومات؛ لتفادي تطبيق العقوبات المحتملة.

وغردت عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "يعتبر برنامج التصحيح الذاتي فرصة مقدمة من الهيئة العامة للجمارك تسمح بموجبها للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة".

ولفتت إلى أن المستوردين يتقدمون من خلال هذه المبادرة بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوفَ سابقاً بسبب: عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجــزاك كـل خيــر يا شيخـنا ويبــارك فيــك .
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .🌨.
. راعــي الـددســـن .
الله يـزيدهـن مـن خــيره ويبـارك لـهن فـي حــلالــهن .
الشرقيه
التفسير فتشي علية بكتب الشيخ محمد الشعراوي أنت شو دخلك بسلوكيات ألأخرين أنشغلي بنفسك ليش طالعة من بيتك بتراقبي الناس من راقب الناس مات همآ يبدولي حارقك أنها برفقة زوجها محتشمة منقبة بمكان عام محافظة على برستيج وتقاليد الوطن ليست مصلعه كالمعزة وسط سوق ..
. راعــي الـددســـن .
الله المســـــــــتعان .

أخر الأخبار

محمد العنزي : أكثر المستفيدين هو الهلال لمستواه الهابط قبل التوقف
محمد العنزي : أكثر المستفيدين هو الهلال لمستواه الهابط قبل التوقف
Time منذ دقيقتين Views 102
شاهد.. أمينة العلي: «مشكلتي أن أنوثتي طاغية»
شاهد.. أمينة العلي: «مشكلتي أن أنوثتي طاغية»
Time منذ دقيقتين Views 1052
عادل التويجري : لا يوجد أحد استفاد من التوقف بالعكس كان هناك تضرر
عادل التويجري : لا يوجد أحد استفاد من التوقف بالعكس كان هناك تضرر
Time منذ دقيقتين Views 101
انقطاع الكهرباء في الحشرج بسبب الأمطار الغزيرة " صور "
انقطاع الكهرباء في الحشرج بسبب الأمطار الغزيرة " صور "
Time منذ 15 دقيقة Views 1229
توهقت مع الناقة
توهقت مع الناقة
Time منذ 29 دقيقة Views 380
هجوم لاذع ضد رانيا يوسف بعد ظهورها في حمام السباحة بدون ملابس
هجوم لاذع ضد رانيا يوسف بعد ظهورها في حمام السباحة بدون ملابس
Time منذ 33 دقيقة Views 1461
العثور على مفقود الخرج متوفيًا بعد تعطل سيارته وسط رمال الصحراء بالدلم
العثور على مفقود الخرج متوفيًا بعد تعطل سيارته وسط رمال الصحراء بالدلم
Time منذ 33 دقيقة Views 1642
كلب يخيف لبوه واسد
كلب يخيف لبوه واسد
Time منذ 34 دقيقة Views 351
نايم وسط السيول
نايم وسط السيول
Time منذ 36 دقيقة Views 279
صور| جمل فنية وتكتيكية في مران الهلال استعدادًا لديربي الأربعاء
صور| جمل فنية وتكتيكية في مران الهلال استعدادًا لديربي الأربعاء
Time منذ 38 دقيقة Views 1519