«الجمارك» توجه رسالة للمستوردين بشأن مبادرة التصحيح الذاتي

عادل الحربي (صدى):
أوضحت الجمارك السعودية إنه بإمكان المستورد الآن الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي"، وتأدية الرسوم الجمركية التي لم تستوفَ سابقاً بسبب عدم دقة المعلومات؛ لتفادي تطبيق العقوبات المحتملة.
وغردت عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "يعتبر برنامج التصحيح الذاتي فرصة مقدمة من الهيئة العامة للجمارك تسمح بموجبها للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة".
ولفتت إلى أن المستوردين يتقدمون من خلال هذه المبادرة بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوفَ سابقاً بسبب: عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك.