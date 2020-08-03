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استشاري يوضح حقيقة تعرض المتعافين من كورونا لتلف في عضلة القلب " فيديو " 

Time منذ 50 دقيقة
Views 1749
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استشاري يوضح حقيقة تعرض المتعافين من كورونا لتلف في عضلة القلب " فيديو " 

علي القحطاني (صدى):
علق استشاري أول أمراض وقسطرة القلب بالحرس الوطني، الدكتور محمد البارقي، على النتائج التي خرجت بها دراسة ألمانية حول تعرض المتعافين من فيروس كورونا المستجد لتلف جزئي في عضلة القلب.

وقال البارقي، خلال حواره عبر " قناة الإخبارية "، إن معظم المتعافين من فيروس كورونا المستجد أصيبوا بالتهابات بسيطة في القلب، على غرار التغيرات التي تطرأ على العضلة بعد الإصابة بالإنفلونزا.

وأبان أن نتائج الدراسة الألمانية ليست جديدة وتم رصدها من قبل في الصين، لافتا إلى أن الصينيين اكتشفوا إصابة المتعافين ببعض التجلطات البسيطة في الأوعية الدموية، موضحا أنه أقل ضررًا من إصابة الشريان التاجي بتجلطات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مااشي مااشي ..
نجاة محمد
ههههه صدقت يا ناصر
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده الماخوذه .. .. راح حصيلها وراح يطردونها مع البااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
هو انت ماسال فيك سيل كورونا .......؟؟ .. سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هو انت ماسال فيك سيل كورونا .......؟؟ .. سبحان الله ..

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