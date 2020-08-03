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ناصر القصبي يشكر فيروس كورونا

Time منذ يوم
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ناصر القصبي يشكر فيروس كورونا

أميرة خالد (صدى):
وجه الفنان ناصر القصبي رسالة شكر إلى فيروس كورونا؛ لمساهمته في العودة إلى طريقة السلام السليمة.

وقال القصبي في تدوينة له عبر تويتر:" مصافحة اليد باليد عند السلام لدى الأنسان البدائي في العصور الغابرة، كانت إشاره الى أنه مسالم ولا يحمل سلاحاً، ثم تطور السلام وتنوع حسب ثقافة كل مجتمع، السلام اليوم لم يعد مصافحة و عناقا و قُبَل".

وأضاف:" كورونا فكتنا من سلام بعض الناس اللي يتلك من يدك تل ويشدها و يمدها الين يمصعك مصع . وفيه ناس ما تؤًمن بالمصافح ويجرك مع علباك ويجغفك جغف مع خدودك وهو بالكاد يعرف أسمك الأول وفيه ناس ما تعترف بالخد يصك راسه براسك على الجهتين كن حنا ثيران تناطح.. شكرا كورونا ، السلام فعلا نظر".

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