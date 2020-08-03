أسوأ الأزرار والمفاتيح في السيارات

علي القحطاني (صدى):
تميزت صناعة السيارات بوجود تطور دائم فيها، وجاء ذلك من خلال طرح عدد من الأفكار وتجربتها، حيث أن الأزرار قد تلقى رواجا أو تثبت فشلها فتلجأ الشركة إلى التراجع عنها.
ونستعرض أسوأ الأزرار والأفكار التي تم وضعها في لوحة السيارة ولم يتم تكرارها ولذلك طرحت الشركة الفئة السادسة الرياضية خلال فترة الثمانينات وكانت السيارة بتصميم مميز وجديد وأضافت زرا غامضا دون أسماء.
وأطلقت شركة ساب السويدية سيارة " C900" بمكيف هواء ساخن، حتى يعمل على التدفئة، وكأنها صنعت للمناطق الباردة وتم إلغاء الهواء البارد.
وحازت هوندا على آراء مختلفة من العملاء تشرح لهم بأنه مع الشاشة اللمسية و يحتاج السائق الى أن ينظر إلى الشاشة عندما يرغب في تغيير درجة الحرارة.