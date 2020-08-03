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أسوأ الأزرار والمفاتيح في السيارات

Time منذ 6 أيام
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أسوأ الأزرار والمفاتيح في السيارات

علي القحطاني (صدى):
تميزت صناعة السيارات بوجود تطور دائم فيها، وجاء  ذلك من خلال طرح عدد من الأفكار وتجربتها، حيث أن الأزرار قد تلقى رواجا أو تثبت فشلها فتلجأ الشركة إلى التراجع عنها.

ونستعرض أسوأ الأزرار والأفكار التي تم وضعها في لوحة السيارة ولم يتم تكرارها ولذلك طرحت الشركة الفئة السادسة الرياضية خلال فترة الثمانينات وكانت السيارة بتصميم مميز وجديد وأضافت زرا غامضا دون أسماء.

وأطلقت شركة ساب السويدية سيارة " C900" بمكيف هواء ساخن، حتى يعمل على التدفئة، وكأنها صنعت للمناطق الباردة وتم إلغاء الهواء البارد.

وحازت هوندا على آراء مختلفة من العملاء تشرح لهم بأنه مع الشاشة اللمسية و يحتاج السائق الى أن ينظر إلى الشاشة عندما يرغب في تغيير درجة الحرارة.

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أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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