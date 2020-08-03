تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
شاهد.. عاصفة أمطار غزيرة جنوب شرق الطائف
منذ ساعة
1851
1
الطائف (صدى):
شهدت الطائف، اليوم الاثنين، هطول الأمطار بغزارة مما تسبب في غرق الشوارع.
ووثق فيديو عاصفة الأمطار الغزيرة التي ضربت عاصفة امطار غزيرة جنوب شرق الطائف طريق أبوراكة تربة.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي مااشي ..
نجاة محمد
ههههه صدقت يا ناصر
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده الماخوذه .. .. راح حصيلها وراح يطردونها مع البااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
هو انت ماسال فيك سيل كورونا .......؟؟ .. سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هو انت ماسال فيك سيل كورونا .......؟؟ .. سبحان الله ..
أخر الأخبار
فيديو| تصرف منتقبة مع زوجها في مطعم يٌثير غضب أمل الأنصاري: «عيب»
منذ 7 دقائق
252
الموارد البشرية تُعلق على افتراش مُسن للأرض تحت أحد الجسور
منذ 10 دقائق
1301
أشرف بن شرقي يرد على فيديو تواجده بـ«ملهي ليلي» في حالة سكر (فيديو)
منذ 19 دقيقة
1475
مغربية معصبة عند باب المحكمة
منذ 28 دقيقة
285
موظفة في موقف لا تحسد عليه
منذ 28 دقيقة
274
فوربس:«نساء السعودية يملكن 42% من ثروات النساء بالشرق الأوسط»
منذ 29 دقيقة
1487
النصر يُطالب بإخضاع لاعبيه ولاعبي الهلال لاختبار المنشطات قبل الديربي
منذ 39 دقيقة
1556
استشاري يوضح حقيقة تعرض المتعافين من كورونا لتلف في عضلة القلب " فيديو "
منذ 49 دقيقة
1743
هل يخوض مدافع الاتحاد مباراة أبها غدًا؟
منذ 53 دقيقة
1539
رسالة تحذيرية من سفارة المملكة بكوريا الجنوبية: «ابتعدوا عن هذه الأماكن»
منذ ساعة
1598