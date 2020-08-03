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شاهد.. عاصفة أمطار غزيرة جنوب شرق الطائف

Time منذ ساعة
Views 1851
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شاهد.. عاصفة أمطار غزيرة جنوب شرق الطائف

الطائف (صدى):
شهدت الطائف، اليوم الاثنين، هطول الأمطار بغزارة مما تسبب في غرق الشوارع.

ووثق فيديو عاصفة الأمطار الغزيرة التي ضربت عاصفة امطار غزيرة جنوب شرق الطائف طريق أبوراكة تربة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مااشي مااشي ..
نجاة محمد
ههههه صدقت يا ناصر
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده الماخوذه .. .. راح حصيلها وراح يطردونها مع البااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
هو انت ماسال فيك سيل كورونا .......؟؟ .. سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
هو انت ماسال فيك سيل كورونا .......؟؟ .. سبحان الله ..

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