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الكشف عن الحكم المرشح لقيادة ديربي الهلال والنصر
منذ ساعة
1871
نواف السالم (صدى):
كشف اتحاد كرة القدم إن الحكم الفرنسي بينوا باستيان المرشح الأول لقيادة مباراة الديربي الأربعاء بين الهلال والنصر في دوري المحترفين.
ومن المقرر أن توكل مهمة VAR للحكم جيرمي بيرنارد وسيقود حكام محليون خمسة لقاءات في الجولة.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
تناسق قريد من نوعه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياستار سترك ياكريم .. .. اللهم اكفنا شر الحوادث .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً على هاالمعلومات الطبيه الإرشاديه ..
ابو محمد 😎 ✍️
حادث اليم .. .. الفسق شين ..
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