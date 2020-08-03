الحراس الأكثر تصدياً للتسديدات في دوري المحترفين 

ماجد محمد (صدى):
شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا من حراس المرمى الذين يلعبون دورًا هامًّا مع فرقهم.
وعن حراس المرمى الأكثر تصديًا للتسديدات في المسابقة المحلية بعد مرور 22 جولة على انطلاق البطولة.
وبدا الحارس الجزائري الدولي مليك عسلة بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم هذا الموسم، ليتصدر القائمة بـ81 تصديًا، وذلك بعد قبل انطلاق الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء حارس مرمى أبها، المغربي عبدالعالي المحمدي ثانيًا في القائمة بـ76 تصديًا، يليه البرازيلي كاسيو أنجوس حارس مرمى التعاون حيث قام بـ75 تصديًا في الـ22 جولة الماضية بالتساوي مع حارس ضمك، الجزائري مصطفى زغبة.
ويأتي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، الجزائري عز الدين دوخة في المركز الخامس بالقائمة، بعدما قام بـ68 تصديًا خلال الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.