5 نصائح هامة لتفادي مخاطر المطبات 

أميرة خالد (صدى):
يعاني جميع السائقين من المطبات التي تواجه سياراتهم، حيث تعد أحد أهم طرق السلامة المتبعة حول العالم.
و نستعرض نصائح هامة لتفادي مخاطر هذه المطبات على السيارة والسائق ومنها: 1– المناورات: المطبات تؤثر على السيارة بالسلب وقد تتلف الأجزاء أسفل السيارة من الاحتكاك، لذلك يجب عند تخطي المطب القيام بمناورة تتمثل في عبور المطب علي شكل X .
2- تمسك بمقود القيادة: يجب أن تتمسك بمقود القيادة جيدا ولا تستخدم المكابح بشكل مفاجئ حتى لا تؤذي نفسك وتجلب الضرر لسيارتك.
3- تخفيف السرعة: يجب تخفيف السرعة تماما قبل تخطيك للمطب بعدة أمتار، حتى لا يتم الاصطدام بالمطب بشكل قوي مما يؤدي لتلف أجزاء السيارة من الأسفل.
4- الانتباه لإرشادات المرور: يجب على قائدي السيارات الانتباه دائمًا لإرشادات إدارة المرور، والتي تبين وجود أماكن المطبات من خلال اللوحات الإرشادية.
5- حزام الأمان: حزام الأمان من أهم العوامل التي تحافظ على سلامتك، لذا يجب المحافظة على ارتدائه أثناء القيادة.