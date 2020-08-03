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حائل تعود لتسجيل 30 إصابة بكورونا بعد الوصول لـ«الصفر»

Time منذ 19 دقيقة
Views 1336
حائل تعود لتسجيل 30 إصابة بكورونا بعد الوصول لـ«الصفر»

حائل (صدى):
سجلت حائل، اليوم الأثنين، 30 حالة إصابة بفيروس كورونا من جديد بعد أن سجلت أمس صفر في الإصابات.

وسجلت منطقة حائل اليوم، 30 حالة إيجابية جديدة، بواقع 10 حالات في مدينة حائل، و9 حالات في محافظة الشملي، و5 حالات في محافظة بقعاء، و4 حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة السليمي.

كما سجّلت ارتفاعاً في حالات التعافي اليوم، بلغت 113 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل بواقع 73 حالة، ومحافظة بقعاء 19 حالة، ومحافظة الحائط 10 حالات، ومحافظة الغزالة 5 حالات، ومحافظة الشملي 5 حالات، ومحافظة الشنان حالة واحدة.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
زين الحمد الله . لعبوه في الديربي
ابو سلطان
زين الحمد الله . لعبوه في الديربي
ابو محمد 😎 ✍️
حزام الأمان ، لا يُرتدى ، بل يربط .. صححوا العلط لو سمحتوا .. هذا اولاً .. .. ثانياً ، المعلومات مهمه جداً ويجب على الجميع إتباعها وعدم التهاون بها حفاظاً على سلامة الحال والحلااال .. .. وباالأخير ،، شكراً لكم ..
عبدالله
لا لا ما نبغاه. نادي ضايع ب ٣٠٠ مليون استرليني، يعني فوق المليار ريال. سلامات! و فوق هذا راح تصرف عليه ثلاث سنوات و تجيب لاعبين عالميين بملايين الدولارات وبعدها يمكن يبدأ يربح اذا بدأ يحقق بطولات او يشارك في دوري ابطال اوروبا. واذا زعلت منك الحكومة البريطانية فراح تشن ضدك حملة اعلامية ويبدأ يتمرد عليك اللاعبين والجمهور وبعدها تبيعه بخساره بعد ان اصبح فريق مصروف عليه.
ابو محمد 😎 ✍️
جيد .. لعب مافيه سديق ..

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