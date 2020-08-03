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تعليق رودجر كلارك على شاب سعودي قلد فيلمه " فيديو " 

Time منذ يوم
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تعليق رودجر كلارك على شاب سعودي قلد فيلمه " فيديو " 

أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو شاب سعودي يُقلّد أحد المشاهد الأيقونية في فيلم Red Dead لبطله الممثل الأمريكي " رودجر كلارك ".

وبدا الشاب في المقطع يرتدي الزي التقليدي بالكندورة البنية، وقد وضع على رأسه قبّعة الكاوبوي وزمّ خصره بوشاحٍ أبيض كالحزام الذي يرتديه رُعاة البقر ويضعون عليه أسلحتهم.

ورصد المقطع الشاب يمشي وسط الصحراء متّجهًا نحو السيارة تمامًا كما نرى في أفلام الكاوبوي، وببراعة شديدة ولكن رُعاة البقر المُحترفة، حيث تمكن الشاب من تقليد الشخصية التي كانت تتحدث مع بطل الفيلم " آرثر مورغان " الذي لعبه رودجر، وكأنّه واحدٌ من طاقم العمل المُحترفين.

ومن جهته علق بطل الفيلم  " رودجر كلارك "، على الفيديو عبر حسابه على موقع تويتر، قائلًا:" جيّد للغاية! أخرج من هُنا قبل أن أفلس ".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
52% نسبة لا يستهان لها وهي درجة الآلاف من خريجي الثانوية في السبعينات والثمانينيات عندما كانت الجامعات تقبل خريجي تقدير مقبول وأصبحوا بعد الابتعاث والدراسات العليا روادا ويشار إليهم بالبنان
د محمد ماجد بخش
العمر يدبر عند حدوث الغدر حيث ينتهي عند ما يقبل الغدر ويتقدم عليه ويفرق أيامه ويقطع أوصاله ويجعل منه طوق حصار بغيض
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا

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