تعليق رودجر كلارك على شاب سعودي قلد فيلمه " فيديو " 

أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو شاب سعودي يُقلّد أحد المشاهد الأيقونية في فيلم Red Dead لبطله الممثل الأمريكي " رودجر كلارك ".
وبدا الشاب في المقطع يرتدي الزي التقليدي بالكندورة البنية، وقد وضع على رأسه قبّعة الكاوبوي وزمّ خصره بوشاحٍ أبيض كالحزام الذي يرتديه رُعاة البقر ويضعون عليه أسلحتهم.
ورصد المقطع الشاب يمشي وسط الصحراء متّجهًا نحو السيارة تمامًا كما نرى في أفلام الكاوبوي، وببراعة شديدة ولكن رُعاة البقر المُحترفة، حيث تمكن الشاب من تقليد الشخصية التي كانت تتحدث مع بطل الفيلم " آرثر مورغان " الذي لعبه رودجر، وكأنّه واحدٌ من طاقم العمل المُحترفين.
ومن جهته علق بطل الفيلم " رودجر كلارك "، على الفيديو عبر حسابه على موقع تويتر، قائلًا:" جيّد للغاية! أخرج من هُنا قبل أن أفلس ".