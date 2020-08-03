رسالة مؤثرة من هيفاء الطويلعي بعد جولتها السياحية 

عادل الحربي (صدى):
أعربت الغواصة هيفاء الطويلعي عن سعادتها بالأمن والأمان الذي تشهده المملكة، وجاء ذلك بعد جولة سياحية لعدد من مناطق المملكة.
وأضافت هيفاء في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع " تويتر ":" فيه كلام من قلبي ودي أقوله ، الله يعز دولتنا ، حنا شفنا شيء انتوا ما شوفتوه ".
ولفتت هيفاء:" الحمد لله على وجود هذه الدولة ، عزالله أنها حطتنا في عيونها ، شعبها أول شيء ، والله العظيم أنا عايشة بأمن وأمان "، موضحة:" سافرت ثلاث مناطق بين المملكة وكنا بحفظ الله ثم دولتنا الغالية دخلنا قرى ورحنا أماكن ما فيها شبكة ومع ذلك فيه أمن وأمان ".