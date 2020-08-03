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رسالة مؤثرة من هيفاء الطويلعي بعد جولتها السياحية 

Time منذ ساعة
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رسالة مؤثرة من هيفاء الطويلعي بعد جولتها السياحية 

عادل الحربي (صدى):
أعربت الغواصة هيفاء الطويلعي عن سعادتها بالأمن والأمان الذي تشهده المملكة، وجاء ذلك بعد جولة سياحية لعدد من مناطق المملكة.

وأضافت هيفاء في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع " تويتر ":" فيه كلام من قلبي ودي أقوله ، الله يعز دولتنا ، حنا شفنا شيء انتوا ما شوفتوه ".

ولفتت هيفاء:" الحمد لله على وجود هذه الدولة ، عزالله أنها حطتنا في عيونها ، شعبها أول شيء ، والله العظيم أنا عايشة بأمن وأمان "، موضحة:" سافرت ثلاث مناطق بين المملكة وكنا بحفظ الله ثم دولتنا الغالية دخلنا قرى ورحنا أماكن ما فيها شبكة ومع ذلك فيه أمن وأمان ".

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
زين الحمد الله . لعبوه في الديربي
ابو سلطان
زين الحمد الله . لعبوه في الديربي
ابو محمد 😎 ✍️
حزام الأمان ، لا يُرتدى ، بل يربط .. صححوا العلط لو سمحتوا .. هذا اولاً .. .. ثانياً ، المعلومات مهمه جداً ويجب على الجميع إتباعها وعدم التهاون بها حفاظاً على سلامة الحال والحلااال .. .. وباالأخير ،، شكراً لكم ..
عبدالله
لا لا ما نبغاه. نادي ضايع ب ٣٠٠ مليون استرليني، يعني فوق المليار ريال. سلامات! و فوق هذا راح تصرف عليه ثلاث سنوات و تجيب لاعبين عالميين بملايين الدولارات وبعدها يمكن يبدأ يربح اذا بدأ يحقق بطولات او يشارك في دوري ابطال اوروبا. واذا زعلت منك الحكومة البريطانية فراح تشن ضدك حملة اعلامية ويبدأ يتمرد عليك اللاعبين والجمهور وبعدها تبيعه بخساره بعد ان اصبح فريق مصروف عليه.
ابو محمد 😎 ✍️
جيد .. لعب مافيه سديق ..

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