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استئناف دوري المحترفين بدون 8 نجوم كبار

Time منذ 50 دقيقة
Views 1758
استئناف دوري المحترفين بدون 8 نجوم كبار

طلال الغامدي (صدى):
تعود الملاعب من جديد لاحتضان مباريات دوري المحترفين في الشهر الجاري بعد أن توقف في مرس على خلفية فيروس كورونا.

وسيشهد الدوري بعد الاستئناف غياب 8 لاعبين مميزين وعناصر أساسية في فرق الدوري وهم : دجانيني مهاجم الأهلي الذي طالب بفسخ تعاقده، وتاوامبا مهاجم التعاون الذي رفض التمديد وعبد المجيد السواط زميله في الفريق الذي لن يستكمل مشواره لنفس السبب.

كما سيغيب بريجوفيتش لاعب الاتحاد بعد أن ألغى النادي تعاقده، ومتعب الفرج لاعب الهلال المعار للشباب؛ حبث رفض ناديه تمديد إعارته، وأخمد مصطفى لاعب العدالة الذي رفض ناديه البلجيكي تمديد إعارته.

وسيغيب أيضًا لاعب الاتفاق أزارو، والأردني عامر شفيع حارس الفيحاء.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
زين الحمد الله . لعبوه في الديربي
ابو سلطان
زين الحمد الله . لعبوه في الديربي
ابو محمد 😎 ✍️
حزام الأمان ، لا يُرتدى ، بل يربط .. صححوا العلط لو سمحتوا .. هذا اولاً .. .. ثانياً ، المعلومات مهمه جداً ويجب على الجميع إتباعها وعدم التهاون بها حفاظاً على سلامة الحال والحلااال .. .. وباالأخير ،، شكراً لكم ..
عبدالله
لا لا ما نبغاه. نادي ضايع ب ٣٠٠ مليون استرليني، يعني فوق المليار ريال. سلامات! و فوق هذا راح تصرف عليه ثلاث سنوات و تجيب لاعبين عالميين بملايين الدولارات وبعدها يمكن يبدأ يربح اذا بدأ يحقق بطولات او يشارك في دوري ابطال اوروبا. واذا زعلت منك الحكومة البريطانية فراح تشن ضدك حملة اعلامية ويبدأ يتمرد عليك اللاعبين والجمهور وبعدها تبيعه بخساره بعد ان اصبح فريق مصروف عليه.
ابو محمد 😎 ✍️
جيد .. لعب مافيه سديق ..

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