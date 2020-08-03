استئناف دوري المحترفين بدون 8 نجوم كبار

طلال الغامدي (صدى):
تعود الملاعب من جديد لاحتضان مباريات دوري المحترفين في الشهر الجاري بعد أن توقف في مرس على خلفية فيروس كورونا.
وسيشهد الدوري بعد الاستئناف غياب 8 لاعبين مميزين وعناصر أساسية في فرق الدوري وهم : دجانيني مهاجم الأهلي الذي طالب بفسخ تعاقده، وتاوامبا مهاجم التعاون الذي رفض التمديد وعبد المجيد السواط زميله في الفريق الذي لن يستكمل مشواره لنفس السبب.
كما سيغيب بريجوفيتش لاعب الاتحاد بعد أن ألغى النادي تعاقده، ومتعب الفرج لاعب الهلال المعار للشباب؛ حبث رفض ناديه تمديد إعارته، وأخمد مصطفى لاعب العدالة الذي رفض ناديه البلجيكي تمديد إعارته.
وسيغيب أيضًا لاعب الاتفاق أزارو، والأردني عامر شفيع حارس الفيحاء.