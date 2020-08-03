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الفراج يتوقع الفائز بديربي الرياض 

Time منذ ساعة
Views 2348
الفراج يتوقع الفائز بديربي الرياض 

ماجد محمد (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن توقعاته بخصوص الفائز بديربي الرياض بين فريقي الهلال والنصر بعد غد الأربعاء، حيث تُقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج عبر حسابه الرسمي في موقع " تويتر ":" لا أذكر أنني شهدت فترة هدوء مثل هذه التي تسبق مواجهة ديربي الرياض بين النصر والهلال، ربما فوز النصر سيُشعل الساحة، سامعك ياللي تقول فالك ما قبلناه ".

وأوضح الفراج:" عمومًا موعدنا مع الدوري مع وليد، الليلة في تمام الـ11 مساءً على قناة SBC ".

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
زين الحمد الله . لعبوه في الديربي
ابو سلطان
زين الحمد الله . لعبوه في الديربي
ابو محمد 😎 ✍️
حزام الأمان ، لا يُرتدى ، بل يربط .. صححوا العلط لو سمحتوا .. هذا اولاً .. .. ثانياً ، المعلومات مهمه جداً ويجب على الجميع إتباعها وعدم التهاون بها حفاظاً على سلامة الحال والحلااال .. .. وباالأخير ،، شكراً لكم ..
عبدالله
لا لا ما نبغاه. نادي ضايع ب ٣٠٠ مليون استرليني، يعني فوق المليار ريال. سلامات! و فوق هذا راح تصرف عليه ثلاث سنوات و تجيب لاعبين عالميين بملايين الدولارات وبعدها يمكن يبدأ يربح اذا بدأ يحقق بطولات او يشارك في دوري ابطال اوروبا. واذا زعلت منك الحكومة البريطانية فراح تشن ضدك حملة اعلامية ويبدأ يتمرد عليك اللاعبين والجمهور وبعدها تبيعه بخساره بعد ان اصبح فريق مصروف عليه.
ابو محمد 😎 ✍️
جيد .. لعب مافيه سديق ..

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