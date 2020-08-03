الفراج يتوقع الفائز بديربي الرياض 

ماجد محمد (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن توقعاته بخصوص الفائز بديربي الرياض بين فريقي الهلال والنصر بعد غد الأربعاء، حيث تُقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الفراج عبر حسابه الرسمي في موقع " تويتر ":" لا أذكر أنني شهدت فترة هدوء مثل هذه التي تسبق مواجهة ديربي الرياض بين النصر والهلال، ربما فوز النصر سيُشعل الساحة، سامعك ياللي تقول فالك ما قبلناه ".
وأوضح الفراج:" عمومًا موعدنا مع الدوري مع وليد، الليلة في تمام الـ11 مساءً على قناة SBC ".