تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
النصر يكشف نتيجة فحص كورونا الثاني لـ«مايكون»
منذ ساعة
2094
2
نواف السالم (صدى):
أجرت إدارة النصر، فحصًا ثانيًا أمس للاعب البرازيلي مايكون للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا الجديد.
وقالت إدارة النادي إن نتيجة الفحص الثاني للاعب جاءت سلبية أيضًا.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابو سلطان
زين الحمد الله . لعبوه في الديربي
ابو سلطان
زين الحمد الله . لعبوه في الديربي
ابو محمد 😎 ✍️
حزام الأمان ، لا يُرتدى ، بل يربط .. صححوا العلط لو سمحتوا .. هذا اولاً .. .. ثانياً ، المعلومات مهمه جداً ويجب على الجميع إتباعها وعدم التهاون بها حفاظاً على سلامة الحال والحلااال .. .. وباالأخير ،، شكراً لكم ..
عبدالله
لا لا ما نبغاه. نادي ضايع ب ٣٠٠ مليون استرليني، يعني فوق المليار ريال. سلامات! و فوق هذا راح تصرف عليه ثلاث سنوات و تجيب لاعبين عالميين بملايين الدولارات وبعدها يمكن يبدأ يربح اذا بدأ يحقق بطولات او يشارك في دوري ابطال اوروبا. واذا زعلت منك الحكومة البريطانية فراح تشن ضدك حملة اعلامية ويبدأ يتمرد عليك اللاعبين والجمهور وبعدها تبيعه بخساره بعد ان اصبح فريق مصروف عليه.
ابو محمد 😎 ✍️
جيد .. لعب مافيه سديق ..
أخر الأخبار
شاهد.. تسجيل مسرب لإخواني محسوب على الشرعية اليمنية يهاجم المملكة
منذ دقيقة
1028
5 نصائح هامة لتفادي مخاطر المطبات
منذ 19 دقيقة
1188
حائل تعود لتسجيل 30 إصابة بكورونا بعد الوصول لـ«الصفر»
منذ 19 دقيقة
1322
تعليق رودجر كلارك على شاب سعودي قلد فيلمه " فيديو "
منذ 29 دقيقة
1292
«السعودية للكهرباء» تٌعلق على مقطع إصدار فاتورة لفيلا تحت الإنشاء
منذ 32 دقيقة
1721
شاهد.. عاصفة أمطار غزيرة تضرب شوارع صبيا
منذ 40 دقيقة
1542
اغرب اقلاع لطائرة
منذ 48 دقيقة
364
نهاية الهياط مع الزبون
منذ 48 دقيقة
449
خرب الاحتفال عليهم
منذ 49 دقيقة
303
مواجهة عنيفة ضد أفعى
منذ 49 دقيقة
372