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ما هو الاستثناء الوحيد من تسجيل حساب المواطن؟.. البرنامج يوضح

Time منذ 6 دقائق
Views 1164
ما هو الاستثناء الوحيد من تسجيل حساب المواطن؟.. البرنامج يوضح

عادل الحربي (صدى):
جدد حساب المواطن التأكيد على الاستثناء الوحيد من تسجيل حساب المواطن، وذلك بعد صدور الضوابط الأخيرة التي تضمنت عددًا من المعايير الإضافية لصرف الدعم.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على سؤال حول استكمال بيانات الحساب إنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020 ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. هذا فضل ومنة من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم ..
احمد
لاحول ولاقوة الا بالله ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . المرأه كرمها الاسلام من المرمطه
عنتر فاضي جيبه
كاد المريب ........
عنتر فاضي جيبه
يعني اللقاحات اللي اعلنتها روسيا وامريكا طلعت خرطي ولا كيف .. المنظمه هذي تصريحاتهم كلها سلبيه

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