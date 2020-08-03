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طريقة تعديل ترجمة الاسم بجواز السفر

Time منذ 11 دقيقة
Views 1355
طريقة تعديل ترجمة الاسم بجواز السفر

علي القحطاني (صدى):
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن طريقة تغيير الأحرف الإنجليزية في الاسم المدون بجواز السفر.

وأضافت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر ": أنه لتغيير الحروف الإنجليزية في جواز السفر، يتم أولًا مراجعة الأحوال المدينة ثم مراجعة الجوازات بعدها.

وأوضحت الجوازات أنه في حال الرغبة في تعديل ترجمة الاسم بالجواز يُرجى مراجعة الأحوال المدنية للتعديل، ومن ثم مراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك.

ويأتي ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين الذي يرغب في تغيير أحرف اسمه بالإنجليزي بجواز السفر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. هذا فضل ومنة من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم ..
احمد
لاحول ولاقوة الا بالله ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . المرأه كرمها الاسلام من المرمطه
عنتر فاضي جيبه
كاد المريب ........
عنتر فاضي جيبه
يعني اللقاحات اللي اعلنتها روسيا وامريكا طلعت خرطي ولا كيف .. المنظمه هذي تصريحاتهم كلها سلبيه

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