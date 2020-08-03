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الإصابات بكورونا تواصل الانخفاض في الرياض

Time منذ 16 دقيقة
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الإصابات بكورونا تواصل الانخفاض في الرياض

الرياض (صدى):
واصلت الرياض السيطرة على أعداد الإصابات بفيروس كورونا؛ حيث حققت انخفاضًا ملموسًا اليوم.

وسجلت الرياض 89 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 280.093 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53.540 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت الخرج 9 حالات، تلاها السليل 8 حالات، أما حوطة بني تميم والدلم والمجمعة والدرعية وحريملاء فقد تم رصد 4 حالات، بعدها 3 حالات في وادي الدواسر والزلفي، ثم حالتين في عفيف، وأخيراً رصد حالة جديدة في الدوادمي والحريق والمزاحمية والقويعية وضرما.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. هذا فضل ومنة من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم ..
احمد
لاحول ولاقوة الا بالله ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . المرأه كرمها الاسلام من المرمطه
عنتر فاضي جيبه
كاد المريب ........
عنتر فاضي جيبه
يعني اللقاحات اللي اعلنتها روسيا وامريكا طلعت خرطي ولا كيف .. المنظمه هذي تصريحاتهم كلها سلبيه

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