" كاف " يحدد موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تفاصيل بشأن ملف إقامة الدورين قبل النهائي والنهائي لدوري أبطال افريقيا للعبة الشعبية هذا العام.
وحدد " كاف " 16-17 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة نهائي البطولة القارية الأولى للأندية، مبينا أن مباراتا ستقام الذهاب في المغرب في 25-26 سبتمبر المقبل على أن يقام دور العودة في مصر في 2-3 أكتوبر.
وأوضح أنه في حال تأهل فريقان من دولة واحدة للدور النهائي فإن النهائي سيقام في هذه الحالة في نفس الدولة في منتصف أكتوبر، وإذا كان الفريقان من بلدين مختلفين فإن المباراة ستقام في ملعب محايد.