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" كاف " يحدد موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

Time منذ 30 دقيقة
Views 1375
" كاف " يحدد موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تفاصيل بشأن ملف إقامة الدورين قبل النهائي والنهائي لدوري أبطال افريقيا للعبة الشعبية هذا العام.

وحدد " كاف "  16-17 أكتوبر المقبل موعداً لإقامة نهائي البطولة القارية الأولى للأندية، مبينا أن مباراتا ستقام الذهاب في المغرب في 25-26 سبتمبر المقبل على أن يقام دور العودة في مصر في 2-3 أكتوبر.

وأوضح أنه في حال تأهل فريقان من دولة واحدة للدور النهائي فإن النهائي سيقام في هذه الحالة في نفس الدولة في منتصف أكتوبر، وإذا كان الفريقان من بلدين مختلفين فإن المباراة ستقام في ملعب محايد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. هذا فضل ومنة من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم ..
احمد
لاحول ولاقوة الا بالله ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . المرأه كرمها الاسلام من المرمطه
عنتر فاضي جيبه
كاد المريب ........
عنتر فاضي جيبه
يعني اللقاحات اللي اعلنتها روسيا وامريكا طلعت خرطي ولا كيف .. المنظمه هذي تصريحاتهم كلها سلبيه

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