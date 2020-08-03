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وزارة الحج والعمرة تعتزم البدء في الإستعدادات المتعلقة بالعمرة

Time منذ 37 دقيقة
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وزارة الحج والعمرة تعتزم البدء في الإستعدادات المتعلقة بالعمرة

نايف السالم (صدى):
أوضحت وزارة الحج والعمرة عزمها البدء في الإستعدادات المتعلقة بموسم العمرة المقبل، وذلك بعد نجاح موسم الحج، والإلتزام بحسب تعليمات وزارة الصحة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الحج، الدكتور حسين الشريف، أن الوزارة ستبدأ في تحديد الدروس المستفادة من تجربة الحج الاستثنائي لهذا العام، كما ستتجه لبدء الاستعدادات اللازمة لموسم العمرة المقبل.

وتابعت التقارير بأن البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة نصت على أن يتم الحجر المنزلي للحجاج لمدة 7 أيام في منازلهم وعدم مغادرتها، مضيفا أن الوزارة ستقوم بمتابعتهم والتأكد من سلامتهم، كما نوهت بانه سيتم تجميع الحجاج بعد الانتهاء من الحج ونقلهم إلى المطار للراغبين في السفر جوا، في حين سيتم وضع الحجاج الذين سيغادرون إلى مدنهم برا في الحجر المنزلي للتأكد من سلامتهم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. هذا فضل ومنة من الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم ..
احمد
لاحول ولاقوة الا بالله ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . المرأه كرمها الاسلام من المرمطه
عنتر فاضي جيبه
كاد المريب ........
عنتر فاضي جيبه
يعني اللقاحات اللي اعلنتها روسيا وامريكا طلعت خرطي ولا كيف .. المنظمه هذي تصريحاتهم كلها سلبيه

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